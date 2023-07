La Generalitat no comparte la decisión del TS sobre el "recorte" del trasvase e insiste en la "urgencia" de frenarlo

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha afirmado que la Generalitat "no comparte" la decisión del Tribunal Supremo sobre el "recorte" del trasvase Tajo-Segura y ha insistido en la "urgencia" de frenarlo, y ha remarcado que los regantes merecen "una respuesta firme que también venga avalada por criterios técnicos".

Así se ha pronunciado Pradas en su comparecencia tras el Pleno del Consell de este viernes, donde ha lamentado el fallo del tribunal así como la aprobación de un trasvase de 15 hectómetros cúbicos para este mes de julio, una cantidad que ha considerado "nimia" frente a los 20 que "podrían haber sido".

Para Pradas, estos son "dos recortes injustificados" que "no solo van contra los criterios políticos que defiende el actual Consell, sino también contra los criterios técnicos". La consellera ha resaltado la importancia de esta suspensión para generar una "seguridad jurídica" a los agricultores. "2026 está ahí, son solo dos años", ha apostillado.

En este sentido, ha incidido en que van a estudiar "todas las vías" para "hacer frente a estas decisiones tan dañinas para los agricultores" y que se va a producir una reunión monotemática con la Abogacía de la Generalitat para abordar esta cuestión.

Pradas también ha subrayado la diferencia entre este Consell y el anterior, que, a su juicio, llevó a cabo una "defensa nimia" y "nada ambiciosa" del trasvase, así como que sus reclamaciones "no iban a lo mollar" del tema.

La titular de Agua ha insistido en que van a seguir la línea política "necesaria" para defender este recurso y que lo harán con "unidad de acción" con las otras administraciones afectadas, "cosa que no se ha hecho hasta ahora". "El Consell de Puig estaba internamente desunido, y además, no quería ir de la mano de las otras administraciones", ha señalado. De hecho, ha aseverado que el ejecutivo anterior "no llegó a recurrir todo lo que era recurrible".