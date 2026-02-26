La Generalitat participa en el Salón del Cómic de València 2026 para acercar el género al público infantil

Salón del Cómic 2026 - GVA

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades participa en el Salón del Cómic de València 2026, que se celebra del 27 de febrero al 1 de marzo, en Feria Valencia, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar el cómic a los públicos infantil y juvenil, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Cultura, Miquel Nadal, ha subrayado que, mediante esta participación, "la Conselleria contribuye a impulsar la lectura y la creatividad entre niños, niñas y jóvenes, consolidando el cómic como herramienta educativa y cultural".

Asimismo, ha destacado la relevancia del Salón del Cómic como "espacio de encuentro entre creadores, público y familias", donde la Generalitat "refuerza su compromiso con el fomento de la lectura y el acceso a la cultura para todos los públicos".

La participación de la Conselleria en el Salón del Cómic incluye la organización de actividades, talleres y escenarios en los que se promueve la creatividad, la ilustración y la lectura como herramientas educativas y culturales.

En concreto, durante los tres días que dura el Salón se celebrarán diferentes talleres dirigidos a escolares y familias con actividades de creación e ilustración con el objetivo de fomentar la participación y el aprendizaje activo.

Asimismo, Conselleria contará con un 'photocall' con portadas de cómic cedidas por editoriales valencianas, así como un fotomatón con temática de superhéroes en la zona de acceso al Salón, donde todos los visitantes pueden interactuar y hacerse fotos.

La Conselleria también estará presente en las actividades que se presentarán en el escenario principal del Salón con el fin de consolidar la colaboración institucional como un instrumento de fomento de la lectura y de impulso a la cultura del cómic en la Comunitat Valenciana.

También estará presente en las actividades que se desarrollan en el Escenario Infantil AU-K!, un espacio de encuentro entre creadores, público joven y familias, con el cómic como eje central de la experiencia lectora, en el que se celebrarán encuentros con autores y autoras, lecturas dramatizadas y charlas dirigidas a familias sobre cómic y lectura.

Además, la Generalitat apoya la celebración del VI Concurso Escolar que se organiza en el marco del Salón del Cómic de València para promover el cómic como herramienta educativa y de transmisión de valores positivos. Asimismo, participa en la entrega de los Premios Antifaz que se celebra el sábado, 28 de febrero, que reconocen la excelencia en cómic nacional e internacional, la traducción y la trayectoria valenciana.