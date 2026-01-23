La Generalitat pone en servicio el puente de Sierra Perenchiza en Chiva con más del doble de capacidad hidráulica

La Generalitat pone en servicio el nuevo puente de Sierra Perenchiza en Chiva tras aumentar más del doble su capacidad hidráulica - GVA

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha puesto en servicio el puente del camino de Sierra Perenchiza sobre el barranco del Gallego en Chiva (Valencia), tras finalizar unas obras que han permitido incrementar casi 2,5 veces su capacidad hidráulica, reforzando así la seguridad frente a avenidas y mejorando la funcionalidad de esta infraestructura.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado la última fase de las obras junto a la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En palabras de Mérida, "la dana de 2024 provocó graves daños en la estructura de este puente al resultar insuficiente su capacidad hidráulica para el paso del caudal del barranco. Por eso, el nuevo puente duplica la capacidad hidráulica del antiguo, lo que supone un aumento significativo de la capacidad de desagüe en caso de avenida".

"El Plan Endavant de Recuperación establece como premisa la reconstrucción de las infraestructuras haciéndolas más resilientes. En esta línea, desde el Consell estamos tratando de incorporar criterios de seguridad y preventivos en todas las actuaciones que se están llevando a cabo. Además de reconstruir lo dañado, hay que devolver a la gente la sensación de seguridad que se perdió con la riada", ha explicado el comisionado.

TRABAJOS REALIZADOS

Las obras realizadas han consistido en la reparación de la estructura de vigas y la ampliación de la capacidad hidráulica mediante la adición de dos baterías de marcos, una a cada lado del puente original. Con esta actuación, la sección hidráulica ha pasado de 26,25 m2 a 64,58 m2.

María José Martínez ha explicado que "se llevó a cabo una inspección técnica del puente que determinó que la estructura se encontraba en buen estado, por lo que se optó por mantenerla y ampliar su capacidad de desagüe, adaptándola a la nueva morfología del cauce". El puente original contaba con una sección hidráulica de 10,5 metros de ancho y 2,5 metros de altura.

Los trabajos han incluido el saneo del entorno afectado por la dana, la retirada de residuos, la demolición de las losas de transición dañadas y de restos de hormigón, la ejecución de las cimentaciones y la colocación de los nuevos marcos. Posteriormente, se han hormigonado las juntas, impermeabilizado las estructuras, rellenado los trasdoses y ejecutado la losa de hormigón armado necesaria para la instalación de pretiles y barandillas.

La actuación ha concluido con el asfaltado del tramo y la colocación de la señalización definitiva, quedando el puente plenamente operativo y restablecida la conexión viaria en condiciones de mayor seguridad y resiliencia frente a episodios de lluvias intensas.

OTRAS ACTUACIONES EN CHIVA

Las inundaciones de octubre de 2024 provocaron importantes daños en Chiva a su paso por el casco urbano del municipio. En concreto, se ha tenido que trabajar en varios puntos estratégicos de la localidad: la reparación de las pasarelas de la calle Pintor Mora Yuste y de la calle Ramón y Cajal-Cruz de Piedra; la reposición del puente de la calle Enrique Ponce y de la calle Antonio Machado, y la reconstrucción del puente del Camino Perenchiza sobre el barranco del Gallego. La inversión total prevista para la ejecución de estos trabajos supera los tres millones de euros y se enmarca en el Plan Endavant.

Sandra Castillo ha explicado que la "Generalitat ha asumido medio centenar de actuaciones en diferentes poblaciones que han solicitado ayuda para reparar sus infraestructuras municipales ante la imposibilidad de hacerse cargo de su reconstrucción". "La inversión total del Consell en estas obras locales asciende a 50 millones de euros", ha agregado.