La Generalitat ha presentado la oferta turística de la Comunitat en 39 ferias y eventos turísticos en 2025 - GVA

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha presentado la oferta turística de la Comunitat Valenciana en un total de 39 ferias y convocatorias turísticas y gastronómicas, tanto nacionales como internacionales, a lo largo de 2025, con el objetivo de reforzar el posicionamiento del destino en los principales mercados emisores y apoyar la comercialización de las empresas turísticas valencianas.

En concreto, durante 2025 Turisme Comunitat Valenciana ha estado presente en 15 ferias de ámbito nacional, entre ellas FITUR, Mediterránea Gastrónoma, Alicante Gastronómica, Ciclosferia, Pedal Spain o la Fira de Tots Sants de Cocentaina, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, ha participado en 24 certámenes internacionales, incluyendo algunas de las citas más relevantes del calendario turístico mundial como World Travel Market (Londres), ITB Berlín, ITB China, IMEX Frankfurt, IBTM World (Barcelona) o Routes Europe, entre otras.

La participación en estas ferias responde a la estrategia de Turisme Comunitat Valenciana de estar presente en aquellos foros que concentran mayores índices de contratación profesional y que constituyen un marco idóneo para la comercialización de destinos y productos turísticos, así como para el contacto directo entre empresas, operadores y destinos.

De este modo, la estrategia de participación en ferias durante 2025 ha tenido entre sus principales objetivos reforzar la presencia de empresas, asociaciones y destinos de toda la Comunitat Valenciana, favoreciendo la promoción conjunta del destino y contribuyendo activamente a la diversificación de la oferta turística y a la desestacionalización de la demanda.

Asimismo, se ha priorizado la asistencia tanto a las grandes ferias generalistas como a certámenes especializados en productos turísticos estratégicos, como el turismo de congresos, incentivos y eventos (MICE), el turismo de golf, el turismo náutico, el cicloturismo, el turismo cultural, el turismo gastronómico y los productos vinculados a la naturaleza y la sostenibilidad.

REFUERZO DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Durante 2025, la Generalitat ha reforzado la promoción de los productos turísticos estratégicos de la Comunitat Valenciana, avanzando en una oferta más diversificada, sostenible y alineada con las nuevas motivaciones de la demanda turística.

En el turismo MICE, la Comunitat Valenciana ha consolidado su posicionamiento como destino competitivo para la celebración de congresos, incentivos y eventos profesionales, con presencia en los principales foros internacionales del sector y una agenda orientada a la captación de eventos y a la generación de oportunidades comerciales.

La promoción del turismo de golf ha continuado siendo "una de las líneas prioritarias", con una presencia destacada en ferias profesionales y torneos internacionales, como el KLM Open, el BMW International Open o el IAGTO European Convention, reforzando la visibilidad del destino en mercados de alto valor añadido y contribuyendo a la atracción de visitantes fuera de la temporada alta.

También se ha intensificado la promoción de los productos vinculados al turismo activo, de naturaleza y cultural, con especial atención a los integrados en el programa 'Creaturisme', participando en certámenes especializados como Fiets & Wandelbeurs, Salon du Randonneur, Delta Birding Festival o Global Birdfair.

Por otro lado, la gastronomía ha seguido ocupando un lugar destacado dentro de la estrategia promocional a través de 'L'Exquisit Mediterrani', con presencia activa en los principales eventos del sector como Madrid Fusión, Alicante Gastronómica o Mediterránea Gastrónoma, reforzando la gastronomía como elemento tractor de experiencias turísticas vinculadas al territorio y el producto local.

OTRAS ACTUACIONES PROMOCIONALES

Además de la presencia en ferias y certámenes turísticos, Turisme Comunitat Valenciana ha desarrollado durante 2025 una estrategia promocional complementaria, con acciones más segmentadas y orientadas a públicos específicos.

En este sentido, se han llevado a cabo presentaciones de destino, encuentros profesionales, roadshows y acciones promocionales vinculadas a eventos sectoriales, tanto en mercados nacionales como internacionales, dirigidas a operadores turísticos, agentes de viaje, prescriptores y medios de comunicación.

Asimismo, a lo largo del año se han impulsado viajes de familiarización y viajes de prensa con un enfoque temático y experiencial, dirigidos a medios especializados, plataformas digitales y creadores de contenido, con el objetivo de dar visibilidad a productos turísticos vinculados a la sostenibilidad, la gastronomía, la cultura, el turismo activo, el turismo deportivo, el turismo musical o el turismo de interior.

Estas actuaciones se han complementado con acciones específicas dirigidas a profesionales del sector turístico, como workshops, jornadas técnicas y encuentros B2B, orientadas a mejorar el conocimiento del destino, facilitar el contacto comercial y favorecer la creación de nuevas oportunidades de negocio para las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana.

En 2025, más de 700 empresas, asociaciones y entidades del sector turístico de la Comunitat Valenciana han participado en todas estas actuaciones, reforzando la colaboración público-privada y la proyección conjunta del destino en los principales mercados nacionales e internacionales.