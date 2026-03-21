La Generalitat promociona su oferta de turismo activo y de naturaleza en la feria 'Salón du Randonneur' de Lyon

Feria ‘Salón du Randonneur’ de Lyon - GVA

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana promociona durante este fin de semana la oferta turística de la Comunitat Valenciana en el 'Salón du Randonneur', la feria especializada en turismo activo y de naturaleza que se celebra en el Centro de Congresos de Lyon (Francia).

Este certamen se ha consolidado como uno de los encuentros "más importantes" para los aficionados del senderismo y el turismo activo, por lo que la Generalitat junto con Benidorm (Alicante) y la Asociación CV Activa, participa con el objetivo de "mostrar la oferta de rutas, parques naturales, turismo deportivo y experiencias en entornos únicos de la Comunitat Valenciana", tal como ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Durante la feria, Turisme Comunitat Valenciana presenta una oferta dirigida a los aficionados del senderismo y las actividades en la naturaleza. De este modo y a través de su participación en el espacio de Turespaña, la Comunitat Valenciana destaca sus rutas señalizadas, itinerarios accesibles y una oferta que combina experiencias en mar y montaña, desde 'trekking' hasta 'trail running'.

El 'Salón du Randonneur' es el principal evento en Francia para los entusiastas del senderismo, que atrae a miles de visitantes y profesionales del sector cada año. En este espacio, la Comunitat Valenciana tiene la oportunidad de reforzar su posicionamiento "como destino de referencia" en turismo de naturaleza y sostenibilidad, un segmento en constante crecimiento en el mercado internacional.

Con esta acción promocional, la Comunitat Valenciana "refuerza su apuesta por el turismo activo y de naturaleza", al invitar a los viajeros a descubrir sus espacios naturales, recorrer su red de senderos y disfrutar de experiencias en contacto con el entorno.

Cabe destacar que Francia se mantiene como uno de los principales mercados emisores hacia la Comunitat Valenciana. En 2025, la Comunitat alcanzó una cuota del 17 por ciento y se situó como segundo destino preferido por los turistas franceses, con un total de 2.113.298 visitantes.