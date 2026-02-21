La Generalitat promueve la campaña 'El Racó del Reciclatge' con Ecoembes para fomentar el reciclaje durante las Fallas

La Generalitat promueve la campaña ‘El Racó del Reciclatge’ - GVA

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación colabora con Ecoembes y el Ayuntamiento de València en la campaña 'El Racó del Reciclatge', una propuesta que busca "reforzar la separación selectiva de residuos en los casales falleros durante la celebración de las Fallas de València".

Esta misma semana, la inicitiva se ha presentado en el Ayuntamiento, en un acto que ha contado con la asistencia del director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, junto a representantes de Ecoembes y del consistorio, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La propuesta tiene como objetivo "impulsar la correcta separación y el reciclaje de envases, papel y cartón en uno de los periodos festivos con mayor actividad social en la ciudad". Para ello, las comisiones participantes habilitarán en su casal 'El Racó del Reciclatge', un espacio "visible y accesible", decorado con materiales reutilizados, que "facilitará la recogida selectiva de estos residuos y contribuirá a consolidar hábitos responsables".

En total, 243 comisiones falleras se han sumado a la campaña, que plantea la creación de un rincón "atractivo y educativo", especialmente pensado para "implicar a niños y jóvenes desde una perspectiva lúdica y participativa". De este modo, la acción "no solo mejora la gestión de los residuos generados durante las fiestas, sino que refuerza la sensibilización ambiental en el ámbito festivo".

Por su parte, cada comisión inscrita ha recibido una trasera decorativa, un adhesivo personalizado con el nombre de la falla y una guía de buenas prácticas sostenibles. Además, la decoración del espacio deberá realizarse con materiales reutilizados, lo que permitirá "valorar la creatividad y el compromiso ambiental de las comisiones participantes".

Asimismo, la campaña incorpora un premio para "reconocer a las fallas que mejor apliquen y promuevan las buenas prácticas en materia de reciclaje". La comisión ganadora recibirá 3.000 euros para destinarlos a una ONG y disfrutará de una paella "gigante" para toda la comisión.