La Generalitat quiere recuperar "hasta el último céntimo que los antiguos dirigentes del PP robaron"

Publicado 22/06/2018 13:29:26 CET

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana trabajará "para recuperar hasta el último céntimo que los antiguos dirigentes del PP robaron a los valencianos también en la depuración de aguas" más allá de las penas concretas que ha impuesto la justicia en el caso Emarsa.

Así lo ha señalado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre la sentencia del saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo (València), que deja 10 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de la entidad, y otros 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar).

La sentencia se ha dado a conocer mientras se desarrollaba la rueda de prensa y Oltra ha indicado que "más allá de las penas para las personas que saquearon las arcas públicas" el objetivo de la Generalitat es "recuperar el dinero robado".

También ha lamentado tener que hablar de este tipo de cuestiones un viernes más, destacando que "prácticamente no hay ámbito de gestión en el que no se montara una trama de saqueo del dinero público", y ha recordado que una vez en Les Corts tuvo "un encontronazo" con la exalcaldesa de València, Rita Barberá, por esta cuestión, ya que la entonces mandataria dijo que "allí no robaba nadie". "Ahora resulta que sí, y no lo digo yo, lo dicen los jueces", ha apuntado.

Oltra ha incidido en que las penas están en el ámbito judicial y la Generalitat lo que busca es "ese dinero que no tenía que haber desaparecido nunca" y que debía ir destinado, por ejemplo, a políticas medioambientales o de residuos, "no al saqueo sistemático". "El dinero público se tiene que dedicar a mejorar la vida de las personas y no de un partido y sus integrantes", ha concluido.