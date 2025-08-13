La Generalitat reabre la última carretera autonómica afectada por la dana

Mazón celebra que "se completa la reconstrucción íntegra de las carreteras en tiempo récord"

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha encabezado este miércoles en Torrent (Valencia) el acto de reapertura de la CV-33, la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana que permanecía cortada al tráfico.

Mazón ha destacado que con la apertura en su totalidad de la CV-33 "se completa la reconstrucción íntegra y definitiva de las carreteras autonómicas dañadas por la riada, que se ha realizado en tiempo récord y con el esfuerzo más importante que jamás ha hecho un gobierno autonómico tras una catástrofe".

El 'president' ha puesto en valor que la plena operatividad de las vías afectadas se haya realizado en tan solo nueve meses, "un año antes de lo que las previsiones técnicas nos presentaban".

La Generalitat ha invertido 12,5 millones de euros en la recuperación de los cuatro carriles de circulación que tenía antes de las riadas LA cv-35 para dar pleno servicio a los 17,5 millones de coches que transitan al año, según ha precisado la administración en un comunicado.

La Generalitat, en poco más de diez días después de la riada, el 12 de noviembre, reabrió parcialmente al tráfico la CV-33. Las riadas provocaron además el derrumbe del estribo del puente de la CV-33 en dirección a València, el cual también ha sido reconstruido, y se han reforzado las bases del otro puente mediante la inyección de hormigón. Así, el 4 de julio, se reabrieron los dos carriles de la calzada en dirección Torrent-València.

La apertura de esta vía, que se ha rehabilitado más preparada y resiliente ante posibles emergencias, supone "un paso extraordinariamente importante hacia la total recuperación" y se convierte "en uno de los símbolos de la conectividad, de la normalidad, de la reintegración que necesita Valencia y de nuestra capacidad de levantarnos".

El jefe del Consell ha destacado la celeridad, el esfuerzo y el trabajo colectivo realizado por el Ejecutivo autonómico junto a la Diputación y los Ayuntamientos para recuperar las carreteras dañadas por las riadas en el menor tiempo posible. Así, ha recordado, que en "tan solo dos semanas la práctica totalidad de las vías de la Generalitat habían recuperado provisionalmente gran parte de la movilidad, lo que ya fue un hito".

Además, ha mencionado el medio centenar de carreteras locales en las que la Generalitat está trabajando de manera coordinada con la Diputación de València que, según ha avanzado, "marchan a muy buen ritmo".

"NO VAMOS A DEJAR DE TRABAJAR NI UN SOLO DÍA"

Mazón ha destacado la labor de la Generalitat por la reconstrucción, "en la que no vamos a dejar de trabajar ni un solo día, y que desgraciadamente estamos realizando a pulmón y solo con fondos propios, ya que seguimos sin recibir ni un solo euro del Gobierno de España a fondo perdido".

Al respecto, ha indicado que se trata de un esfuerzo que está realizando la Generalitat en solitario, sin más opción que el endeudamiento. Pese a ello, ha incidido que el Consell va a seguir adelante "con determinación" con la reconstrucción económica y social que merece la Comunitat Valenciana.

El Consell ha invertido un total de 125 millones para la recuperación de las infraestructuras viarias, de los que 75 millones corresponden a carreteras autonómicas y otros 50 millones para las locales.

La Generalitat ha actuado en viales, reconstrucción de viaductos y de puentes que se han levantado desde cero, mejorando las infraestructuras, que han incorporado principios de resiliencia para adaptarse a las nuevas situaciones y a fenómenos climáticos extremos.

Desde la administración autonómica han destacado que se recuperó en tan solo seis semanas la circulación en las 18 carreteras autonómicas dañadas, de forma provisional, y con la operatividad total de la CV-33 restablece la circulación en los 47,3 km afectados. Además, se ha invertido 140 millones de euros para la restitución de la red de Metrovalencia afectada y así poder recuperar la movilidad de los ciudadanos.

"RECUPERAR LA NORMALIDAD"

Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "poner en marcha esta vía y liberarse de esos conos que daban paso a la ciudad es un hito más" en el avance hacia la recuperación, "no solo para Torrent, un municipio de más de 400.000 habitantes, sino también para los pueblos de alrededor".

La primera edil ha resaltado el trabajo de los ayuntamientos, Generalitat y Diputació "para ir recuperando eso que nosotros todos queremos, que es la normalidad", y ha indicado que en los próximos días abrirá el Puente de Alaquàs y "volveremos a estar completamente comunicados con el área metropolitana".

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, se ha mostrado "feliz" de ver su "cumplida una misión que en los primeros días parecía inalcanzable". Ha felicitado ha todo el equipo de la Dirección General de Infraestructuras Viarias y a las más de 150 empresas que han trabajado en todos los contratos de emergencia para restituir la red.