La Generalitat reafirma su "compromiso con el reconocimiento y la ayuda" a las víctimas del terrorismo

Acto por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, celebrado en la Diputación de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha reafirmado este miércoles el "compromiso" de la Generalitat Valenciana "con el reconocimiento y la ayuda" a las víctimas del terrorismo y, concretamente, "con la memoria, la dignidad y la reparación de las víctimas y sus familias".

Martínez ha participado en el acto institucional por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en la Diputación de Alicante. Tras un minuto de silencio, ha leído el manifiesto con motivo de esta jornada.

Así, la consellera ha subrayado que "la memoria de las víctimas es una responsabilidad colectiva". "Recordar es un acto de justicia y de dignidad que nos interpela como sociedad", ha indicado, según detalla la Generalitat en un comunicado.

Martínez ha aseverado "que la Comunitat Valenciana no ha sido ajena al dolor del terrorismo" y ha trasladado "un mensaje de reconocimiento y homenaje a quienes lo sufrieron". "Hoy queremos recordar, de manera especial, a todas las víctimas vinculadas a nuestra tierra, a sus familias y a quienes trabajan cada día para preservar su memoria y mantener viva su historia", ha añadido.

La titular de Justicia ha subrayado que "ninguna causa puede justificar el terrorismo" y ha defendido "la firmeza de las instituciones democráticas frente a la violencia". "Por eso, desde la Generalitat entendemos que la concordia es la única vía para garantizar el entendimiento y los valores del estado de derecho, ha remarcado.

Martínez también se ha referido a "la respuesta de la sociedad valenciana frente al terrorismo, basada en la defensa de los valores democráticos". En este sentido, ha asegurado que "la mejor respuesta frente al terrorismo es una sociedad unida en torno a la libertad, el respeto y la convivencia democrática".

Finalmente, ha lanzado un mensaje a las víctimas del terrorismo y a sus familias: "Vuestra memoria forma parte de nuestra historia colectiva y vuestro sufrimiento no será olvidado. La mejor forma de honrar a las víctimas es preservar su recuerdo y seguir defendiendo cada día los valores de la democracia y de la convivencia".

"PRIORIDAD"

Según la Generalitat, "el reconocimiento y la ayuda a las víctimas del terrorismo constituyen una prioridad para este Consell" y desde la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación se están impulsando "acciones que refuerzan este compromiso".

En este sentido, destaca "la colaboración con las asociaciones de víctimas del terrorismo mediante el desarrollo de actividades de divulgación y concienciación social, así como iniciativas de investigación, formación y actos conmemorativos y de homenaje".

"Además, asistimos a las víctimas a través de la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito, donde las víctimas del terrorismo cuentan con asistencia especializada", añade la administración autonómica, que ha apuntado que "educar en valores, fomentar el respeto y promover la convivencia son herramientas fundamentales para construir una sociedad más fuerte frente a cualquier forma de violencia".

En esta línea, la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación remarca que ha reforzado la Cátedra Universitaria de Estudios sobre el Terrorismo y los Derechos de sus Víctimas con la Universitat de València (UV) y ha garantizado que "los testimonios de las víctimas perduren, colaborando con la Conselleria de Educación en su difusión en los centros educativos por parte de quienes sufrieron el terror".

"CONVIVENCIA, LIBERTAD Y RESPETO"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, también ha participado en el acto institucional. Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo de las personas que han perdido la vida por el terrorismo, ha asegurado que este día "no pertenece al pasado, sino al compromiso permanente con la memoria, la justicia y la defensa de los valores que sostienen" las "sociedades democráticas".

"No solo honramos su ausencia, sino que apelamos también a la fortaleza de sus familias y al ejemplo de quienes, incluso en medio del dolor, han defendido siempre la convivencia, la libertad y el respeto", ha aseverado Pérez sobre el acto.

Por ello, ha insistido en que las víctimas del terrorismo "representan la conciencia moral" de la democracia: "Nos recuerdan que la libertad nunca puede darse por garantizada y que la defensa de la convivencia exige memoria, firmeza y unidad".

En este punto, ha abogado por que las generaciones que vivieron "los peores años" del terrorismo tienen "el deber de transmitir la verdad de lo sucedido", de explicar "que la violencia nunca puede ser un camino, que ninguna causa, idea o diferencia religiosa puede justificar el miedo o el sufrimiento contra los inocentes".

"El terrorismo ha querido siempre imponer el miedo, el odio y la violencia como lenguaje, quebrando la libertad y sembrando la división entre nosotros. Pero frente a esa oscuridad, las víctimas representan hoy algo mucho más fuerte: la dignidad", ha manifestado el responsable institucional, según detalla la Diputación en un comunicado.

Al acto, además de Martínez y Pérez, se han sumado diputados provinciales, así como la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, y el director general de Transparencia, Jorge Bellver.