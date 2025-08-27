La Generalitat recalca que "toda la información" de la caja fija está publicada en GVA Oberta hasta el 30 de junio

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, en una imagen de archivo - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha recalcado que "toda la información" referente a la caja fija de la Administración autonómica está publicada en el Portal de Transparencia GVA Oberta actualizada hasta el 30 de junio del presente año y ha especificado que estos datos, "que se van actualizando a medida que se van contabilizando, se pueden consultar desde el año 2007".

De esta manera han respondido fuentes de Presidencia ante, según han asegurado, la "información falsa" difundida por Compromís, que este miércoles ha denunciado gastos de hasta 22.000 euros de la caja fija en "comidas y cenas" del jefe del Consell, Carlos Mazón, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, y el titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, durante la primera mitad de 2025.

Desde el Consell han señalado al respecto que "cualquier ciudadano puede consultar en el Portal de Transparencia de la Generalitat los gatos relativos a dietas, locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características que se incluyen en la provisión de fondos de las consellerias y organismos autónomos de los seis primeros meses de este ejercicio".

En esta línea, han apuntado que la caja fija "viene definida en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y se regula en el Decreto 25/2017 del Consell".

Y han indicado que el Portal de Transparencia GVA Oberta es "el sitio web en el que la Generalitat publica, de manera integrada y proactiva, aquella información sobre transparencia y buen gobierno incluida en la normativa autonómica y en los compromisos adquiridos en el ejercicio de sus competencias".

El propósito final, han añadido, es que la ciudadanía "conozca las acciones y políticas del Consell" y tiene "los objetivos de garantizar la transparencia de la actividad pública de la Generalitat, acercar la Administración a la ciudadanía y facilitar la comunicación entre la Administración valenciana y la ciudadanía".