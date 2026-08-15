La Generalitat reconoce a Castielfabib como Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana

Castielfabib (Valencia) - GVA

VALENCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha reconocido a Castielfabib como Municipio Turístico de 'Singularidad' de la Comunitat Valenciana, según publicó el viernes el Diari Oficial de Generalitat Valenciana.

Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana, con el fin de que los municipios puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben, ha destacado la Generalitat en un comunicado.

La solicitud fue presentada el pasado 11 de junio por parte del Ayuntamiento de Castielfabib ante la Dirección General de Turismo y, tras el estudio de la documentación que consta en el expediente, se ha resuelto favorablemente la concesión de la mencionada distinción.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, que firma la resolución de este reconocimiento, ha subrayado que "esta distinción refuerza el posicionamiento turístico de Castielfabib y supone un nuevo impulso dentro de la estrategia de desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, Cano ha reconocido el trabajo del Ayuntamiento y del conjunto del sector turístico local, señalando que "el compromiso y la colaboración de todos los actores han sido clave para consolidar a Castielfabib como un destino atractivo y competitivo, contribuyendo además a reforzar la proyección turística de la provincia de Valencia en el ámbito nacional e internacional".

MUNICIPIO TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Se trata de municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidos en el Decreto 5/2020, de 10 de enero, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana, dictado en desarrollo del artículo 29 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.

Los criterios para poder ser reconocidos con la condición de 'Municipio Turístico' hacen referencia a la población turística, las plazas de alojamiento turístico, los recursos turísticos y la importancia del turismo en la economía local. Asimismo, se requiere acreditar el cumplimiento de las obligaciones que establece el decreto.

Las categorías en las que puede solicitarse ser reconocido como municipio turístico son: Excelencia, Relevancia y Singularidad. La Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con 85 destinos con el distintivo de 'Municipio Turístico' en cualquiera de las tres categorías, de acuerdo con la normativa anteriormente mencionada.

Por categorías, la Comunitat cuenta con 40 municipios turísticos reconocidos con la categoría de 'Singularidad', incluida la última incorporación de Castielfabib; 21 de 'Relevancia' y 24 municipios reconocidos con la categoría de 'Excelencia'.