La Generalitat reparará el viario de acceso a Bonaire

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat reparará el viario de acceso al Centro Comercial de Bonaire, de titularidad municipal, que resultó dañado en la dana del 29 de octubre de 2024.

Así se lo ha trasladado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a la concejala de Urbanismo de Aldaia (Valencia), Mónica Trujillo, con quien ha mantenido un encuentro de trabajo para "seguir dando respuesta a las necesidades del municipio tras las riadas", informa la administración autonómica en un comunicado.

El jefe del Consell, acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha ratificado el "compromiso" del ejecutivo valenciano para "asumir las competencias para la adecuación de esta infraestructura que parte de la carretera CV-410 y cruza el barranco de la Saleta mediante un puente".

Mazón ha resaltado que la actuación se acometerá para permitir la apertura del vial en condiciones adecuadas de seguridad "lo antes posible" y mejorar la conectividad del área comercial del municipio, el cual ha considerado "un motor de la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana".

La rehabilitación se incorporará al plan 'Recuperem València' que lleva a cabo la Generalitat en el que asume medio centenar de actuaciones de titularidad local en municipios afectados por las inundaciones con una inversión de 50 millones de euros.

El 'president' ha subrayado la "importancia de la coordinación entre las administraciones para seguir avanzando en la reconstrucción", al tiempo que ha puesto en valor las actuaciones acometidas por la Generalitat en Aldaia como la reparación de la CV-410, CV-403 y CV-36, de titularidad autonómica, la rehabilitación de la red viaria local como las pasarelas peatonales sobre el barranco de la Saleta, el paso superior en la misma rambla, y el puente Camí Coscollar, además de la rehabilitación en centros de salud del municipio con una dotación de cerca de un millón de euros. Todas estas iniciativas ya están finalizadas.

RESTAURACIÓN CENTROS EDUCATIVOS

En el ámbito educativo, el president ha destacado el desarrollo de actuaciones para la restauración de centros como el CEIP Ausiàs March, la Escuela Infantil De Primer Ciclo La Font De La Rosa, el IES Salvador Gadea, el CEIP Mariano Benlliure, el CEIP Platero y yo y el IES Carles Salvador. También se incluye el suministro de mobiliario para centros docentes de infantil y primaria afectados, entre otras actuaciones en áreas como servicios sociales y agricultura.

Carlos Mazón ha incidido en el compromiso del Consell con la recuperación de Aldaia, con una inversión superior a los 40 millones de euros para reparar los daños ocasionados en distintas infraestructuras, que se suman a los 29 millones de euros en ayudas directas.

En este sentido, desde la Generalitat resaltan más 12,5 millones de euros por pérdida de vehículo, 6,9 millones de euros en ayudas urgentes para bienes de primera necesidad y 5,8 millones de euros para la reactivación de la actividad económica, entre otras.