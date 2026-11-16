La Generalitat resuelve la ayuda de 3,1 millones para convertir en "polivalente" el Teatro Chapí de Crevillent

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), junto a la alcaldesa de Crevillent (Alicante), Lourdes Aznar (d), durante una visita a la localidad el pasado septiembre - GVA - Archivo

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, ha resuelto la ayuda de 3,1 millones de euros al Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) para la adecuación y el equipamiento de la Escuela-Teatro Maestro Chapí, con el objetivo de convertirla en un teatro "polivalente".

La resolución de la Secretaría Autonómica de Cultura ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) este 16 de noviembre, ha informado el gobierno valenciano en un comunicado. Precisamente, el pleno del Consell se celebra este lunes en este municipio alicantino.

Cabe recordar que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció el pasado septiembre, durante una visita a la localidad, que la administración autonómica iba a dotar al Ayuntamiento de Crevillent con 3,1 millones de euros para poner en marcha el Teatro Chapí, con el fin de ponerlo "al servicio y disfrute de todos los vecinos".

Según señalaron entonces desde el gobierno valenciano, el teatro contaría con esa inversión para su puesta en funcionamiento y para acometer las actuaciones "pendientes", con la adaptación del edificio, para dotarlo de los elementos necesarios para cumplir la normativa vigente y abrir sus puertas "lo antes posible".

ACTUACIONES

La Generalitat ha concretado que "la actuación permitirá transformar un espacio concebido principalmente para la formación escénica en un equipamiento cultural multifuncional, preparado para acoger representaciones teatrales, conciertos, conferencias, actividades educativas y otras manifestaciones culturales".

La resolución recoge que la actuación tiene como finalidad adaptar el edificio a nuevos usos culturales y facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura. Entre sus objetivos, el texto detalla la programación estable de actividades vinculadas a las artes escénicas, la música y las tradiciones culturales valencianas, así como el fomento de la creación artística y la participación ciudadana.

La ayuda financiará la redacción del proyecto de adecuación y la dirección de obra; las obras de adecuación del edificio, el mobiliario, el acondicionamiento acústico y la dotación de equipos de iluminación, audio profesional, vídeo y proyección, intercomunicación técnica, redes e instrumentos.

También se construirá e instalará una plataforma elevadora para el foso de la sala escénica, y se costearán los trabajos previos de comprobación y ensayo de las instalaciones y los certificados necesarios para poner en funcionamiento el edificio.

La subvención se distribuye en tres anualidades: 122.000 euros en 2026, destinados al proyecto y a los trabajos previos para la puesta en marcha; dos millones de euros en 2027, cuando está previsto ejecutar el 80 por ciento de la obra de adecuación y el 30% de la plataforma elevadora; y 978.000 euros en 2028, para completar ambas actuaciones.

La actuación prevé adaptar el edificio, concebido inicialmente para la formación escénica, a un "uso cultural multifuncional". La resolución señala que la inversión persigue "un uso más eficiente y sostenible de este equipamiento público, destinado al desarrollo cultural del municipio".

Según apunta la publicación, la actuación tiene entre sus fines la conservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial y el acceso de la ciudadanía a la cultura. La ayuda se enmarca en el objetivo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Conselleria relativo a la participación de las entidades en el patrimonio cultural y artístico.