La Generalitat retira más de 18.300 viviendas turísticas del registro durante 2025 y tramita cerca de 14.500 bajas más

ALICANTE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Dirección General de Turismo de la Comunitat Valenciana, ha dado de baja a un total de 18.304 viviendas de uso turístico (VUT) inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana durante este año 2025, al no cumplir con los requisitos de la nueva normativa como la falta de referencia catastral o NIF, entre otros.

Se trata de viviendas que no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, el decreto ley 9/2024 de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, aprobado en agosto de 2024, según ha señalado la administración autonómica en un comunicado.

Además, la Dirección General de Turismo actualmente está trabajando en dos fases adicionales de depuración del Registro que afectan en su totalidad a cerca de 14.500 viviendas más. En concreto, la primera de ellas repercutirá a 11.029 viviendas turísticas, en las que se revisará la validez de los informes de compatibilidad urbanística para uso turístico (ICUS), y la segunda fase prevista incidirá en otras 3.394 viviendas, en las que se depurarán las referencias catastrales duplicadas.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, que ha hecho públicas estas cifras este jueves durante el acto de Navidad de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), ha valorado de forma "muy positiva" el balance de este primer año de aplicación del decreto-ley 9/2024, que regula las VUT en la Comunitat Valenciana.

Cano ha aprovechado este acto que ha reunido al sector del alojamiento turístico de la provincia alicantina para subrayar que "esta normativa, que cumplió el pasado mes de agosto su primer aniversario desde su entrada en vigor, ha supuesto una profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos" de la economía valenciana.

Así, ha destacado que esta norma es importante para que el crecimiento turístico experimentado este año "se esté haciendo bajo un modelo sostenible y coordinado, respetando el medio ambiente y en un destino turístico que evita la saturación y preserva la calidad de destino".

PREMIO EXCELENCIA APHA 2025

Durante este tradicional acto navideño de APHA, la consellera Marián Cano ha entregado el Premio Excelencia 2025 de la citada asociación provincial turística, que este año ha recaído en MSC Cruceros.

Cano ha felicitado a la entidad galardonada en esta edición "por su contribución al impulso económico y turístico del destino Alicante y por su papel clave en el desarrollo del turismo de cruceros en la provincia".

Durante su intervención, la consellera ha destacado la "excelencia, innovación y compromiso" del tejido empresarial turístico y ha resaltado que el sector hotelero y de alojamientos "es estratégico para el crecimiento y la competitividad de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha puesto en valor el "fuerte crecimiento" del turismo de cruceros, que el último año dejó en Alicante más de 235.000 pasajeros y un impacto económico superior a 65 millones de euros, lo que, según la administración autonómica, reafirma "la importancia de consolidarse como puerto base en el Mediterráneo".

Finalmente, Cano ha agradecido el trabajo de APHA y de todo el sector por situar a Alicante "entre los destinos más competitivos de España y Europa" y ha reiterado el "compromiso" de la Generalitat con "un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la innovación".