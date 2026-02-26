La Generalitat reúne en Aras de los Olmos a más de 120 informadores turísticos de 80 municipios

Reunión de informadores turísticos - GVA

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha reunido los días 25 y 26 de febrero en Aras de los Olmos (Valencia) a más de 120 técnicos e informadores turísticos de 80 municipios y mancomunidades de las tres provincias, con motivo de la XXIV edición de las Jornadas de la Red Tourist Info. El objetivo del encuentro ha sido compartir experiencias profesionales y buenas prácticas en materia de información turística en destino.

En concreto, se trata de una cita anual consolidada como instrumento de cohesión del equipo humano de profesionales de la Red Tourist Info, impulsada por la Generalitat a través de Turisme Comunitat Valenciana, según ha señalado la administración autonómica en un comunicado.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha reivindicado la importancia de las oficinas de la Red Tourist Info y el trabajo que desempeñan los informadores. Así, ha remarcado que "la Red Tourist Info es uno de los mejores ejemplos de cooperación entre administraciones en la Comunitat Valenciana y una herramienta clave para vertebrar el territorio turístico desde la profesionalidad y la calidad".

Además, ha subrayado que "detrás de cada oficina hay profesionales que no solo informan, sino que orientan, recomiendan y generan experiencias desde el primer contacto con el destino".

También ha destacado el papel esencial de la información turística ante acontecimientos de gran impacto, como el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto. Según ha explicado, la Red Tourist Info desempeñará un papel fundamental en la planificación, acogida y atención a los visitantes atraídos por este fenómeno astronómico, garantizando "una experiencia segura, ordenada y memorable".

Asimismo, ha puesto en valor los datos del Informe 2025 de la Red, que reflejan que las 245 oficinas Tourist Info y los 21 puntos de información turística atendieron a 1.656.164 personas, de las cuales 1.163.691 fueron visitantes nacionales y 492.473 internacionales. "Estos datos demuestran la capilaridad y la relevancia del servicio que prestamos, con presencia en 189 entidades locales adheridas y una cobertura territorial que garantiza atención profesional en todo el territorio", ha señalado.

PREMIO INNOVACIÓN TOURIST INFO

En el acto de clausura se ha entregado el IX Premio Innovación Tourist Info a la oficina Tourist Info La Vila Joiosa por su proyecto 'Navega La Vila'.

El proyecto ganador se basa en la narrativa transmedia, de las fiestas, tradiciones y gastronomía de La Vila Joiosa, integrando diferentes canales o plataformas de narración accesibles para turistas y visitantes como pódcast narrados por voces locales, intervenciones de 'Street art' con realidad aumentada y códigos QR, además de activaciones digitales a través de la aplicación móvil 'Navega La Vila'.

El objetivo principal de la iniciativa es "enriquecer y diversificar" la experiencia de visitantes y residentes a través de la divulgación de fiestas y tradiciones vileras, incorporando las últimas técnicas de 'storytelling' o 'narración de historias' en las que se combinan el componente emocional, artístico y promocional.

El premio Innovación Tourist Info, que cumple su IX edición, persigue promocionar la creatividad e innovación constante en la atención al turista que llega a la Comunitat Valenciana.

SOBRE LAS JORNADAS

La XXIV edición de las Jornadas Tourist Info se han organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Aras de los Olmos, que ha invitado a los participantes a descubrir el municipio y su oferta de turismo astronómico, bajo el leitmotiv 'Territorio Starlight y Reserva de la Biosfera'.

De este modo, se han dado a conocer los diferentes eventos astronómicos de los próximos meses, como el eclipse solar de agosto de este año, y aprovechando los observatorios del municipio se realizará una observación solar con la asociación Astroaras y una actividad nocturna de 'Observación de estrellas', disfrutando de los cielos nítidos del municipio.

LA RED TOURIST INFO

La Red Tourist Info de Turisme Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con 245 oficinas de información turística y acogida al cliente y más de 20 puntos de información turística, que, bajo una misma imagen y criterios de calidad homogéneos, prestan servicio de atención y acogida al turista a lo largo de todo el territorio autonómico.

Los informadores turísticos de la Red reciben a los visitantes asesorándoles e informándoles sobre la amplia oferta cultural, deportiva, natural, de ocio y actividades turísticas en general que ofrecen nuestros destinos. La calidad del servicio, la calidez de la atención y la innovación resultan decisivos en los procesos de fidelización de los clientes, para el disfrute de sus estancias y aumento de sus niveles de satisfacción.

Asimismo, la Red se ha convertido en una herramienta fundamental para la complementariedad de la oferta turística entre los distintos destinos, puesto que todas las oficinas informan del conjunto de los atractivos turísticos de la Comunitat Valenciana, y para la promoción turística en destino ofreciendo al sector sus instalaciones como plataforma de difusión de su oferta.