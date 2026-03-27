La Generalitat reunirá el lunes a los sectores económicos para estudiar medidas ante la guerra en Irán

Archivo - Observatorio valenciano de la Industria en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat reunirá el próximo lunes al Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos para estudiar medidas que ayuden a paliar los efectos de la guerra en Irán.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Díez, en su comparecencia tras el pleno del Consell celebrado este viernes en Sant Vicent del Raspeig, preguntado por si el ejecutivo valenciano va a adoptar algún tipo de medidas ante el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel, como ya han hecho el Gobierno o la Generalitat de Catalunya.

Según ha explicado, el próximo lunes se reunirá de forma extraordinaria el observatorio "para poder analizar con los sectores económicos el impacto real que a día de hoy está teniendo la guerra según el tipo de sectores".

El también conseller de Presidencia ha indicado que el conflicto afecta principalmente a los costes energéticos y logísticos, lo que deriva en una afección a "múltiples sectores" en la Comunitat Valenciana.

"En función de ese mapa de afecciones, está previsto adoptar una serie de medidas, dentro de las competencias de la Generalitat, para, en la medida de lo posible, poder contribuir a paliar esos efectos", ha avanzado.