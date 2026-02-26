La Generalitat reunirá la próxima semana al taxi y a las VTC para "intentar buscar una solución" tras sus protestas

Protesta de taxis en València - ROBER SOLSONA- EUROPA PRESS

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha convocado para la próxima semana a los sectores del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) para "intentar que todas las partes tengan una solución que les complazca" tras sus protestas de los dos últimos días, según ha avanzado el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

El sector del taxi protestó este pasado miércoles en València para protestar contra el "intrusismo" de las VTC y para pedir a la Generalitat que, en el nuevo decreto que prepara, "decida si quiere un taxi regulado con unas tarifas limitadas o un servicio totalmente desregulado que va a multiplicar el precio a los usuarios cuando hay una catástrofe o un evento". Este jueves, una manifestación del sector de las VTC ha recorrido las calles de València para advertir de que la prohibición urbana de su actividad, que temen que recoja el nuevo decreto, "abocaría a que miles de empleos se perderían en la Comunitat Valenciana y cientos de empresas tendrían que desaparecer".

Mus ha afirmado que ambos sectores "tienen toda la legitimidad del mundo" para mostrar sus reivindicaciones, al tiempo que ha señalado que "hay que ver cómo recibe la sociedad" estas protestas. "No sé si es la mejor manera de ganarse a la población con ese tipo de medidas", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.

"Pero, en cierta manera, lo que nos preocupa a la Consellería es encontrar la manera de hacer que esa cohabitación que ya llevan haciendo en los últimos años sea más razonable y que, además, sirva para que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible", ha remarcado.

Es por eso que el conseller ha anunciado que han convocado para la próxima semana a ambos sectores a una mesa para "entre todos para intentar buscar la manera de que todas las partes tengan una solución que les complazca si es posible". "Y si no lo es, tendremos que tomar las decisiones oportunas", ha advertido.

Las movilizaciones se enmarcan en la redacción de un nuevo decreto de la Generalitat para regular la movilidad, anunciado por Martínez Mus. Las asociaciones del sector del taxi anunciaron que prevén convocar concentraciones y paros durante todo el mes de marzo. Por su parte, las patronales mayoritarias de las VTC lanzaron una campaña de concienciación, con carteles instalados en los reposacabezas de los vehículos, para alertar a los ciudadanos de los "graves efectos" del futuro decreto y pedir al Consell que recapacite.