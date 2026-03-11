La Generalitat sigue con los "reajustes" de la futura Ciudad de la Justicia de Alicante y espera acabarla en 2027

Archivo - Estado de las obras de la Ciudad de la Justicia Rafael Altamira de Alicante el 20 de octubre de 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha asegurado que la Generalitat continúa con los "reajustes" de la futura Ciudad de la Justicia Rafael Altamira de Alicante para adaptar el proyecto a los cambios legislativos derivados de la Ley de Eficiencia. Además, espera que el edificio pueda estar acabado a lo largo de 2027. "Estamos volcados", ha apostillado.

Así lo ha apuntado la titular de Justicia este miércoles a preguntas de los medios de comunicación en la Diputación de Alicante, donde ha participado en los actos organizados por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

"Es un proyecto prioritario y estratégico para la Conselleria, porque efectivamente Alicante es la única capital de provincia que no cuenta con una infraestructura adecuada", ha aseverado Martínez, quien ha abundado en que "con la modificación que se ha producido con la Ley de Eficiencia y la implementación de los tribunales de instancia todavía se hace más precisa si cabe esa infraestructura".

Asimismo, la consellera ha recalcado que el proyecto tiene "una envergadura importante", con una inversión "que roza ya los 80 millones de euros", y ha reiterado: "Estamos en la adaptación del modificado del proyecto inicial para ajustar los espacios a las nuevas necesidades organizativas".

"Estamos ahí en ese 'impasse', pero muy focalizados en que cuanto antes pueda ser una realidad", ha aseverado, al tiempo que ha reconocido que le "encantaría que esto fuera más rápido", pero que la burocracia "lleva sus tiempos".

Preguntada por los plazos previstos para la puesta en marcha de esta infraestructura, Martínez ha indicado que "en principio" se había fijado el 2027, si bien ha recordado que la Conselleria sigue "en pleno proceso" de ese "modificado" por los cambios legislativos.

Aunque no ha concretado un momento exacto de 2027, ha dicho que espera que a lo largo de ese año pueda "por lo menos" estar acabada la Ciudad de la Justicia de Alicante y ha remarcado que "todas las infraestructuras judiciales" que la administración autonómica tiene en marcha empezaron "con unos presupuestos" y "unas valoraciones que luego se van encareciendo" por la "situación de inestabilidad a nivel mundial", algo que "también repercute en la obra de Alicante".

"Es la obra más importante que tenemos en la Conselleria. Hay otros palacios de justicia que están en obras, pero sin ninguna duda el proyecto más importante que tenemos es Alicante", ha enfatizado Martínez.

"NUEVAS NECESIDADES ORGANIZATIVAS"

En este contexto, ha insistido en que la infraestructura se proyectó "desde hace ya muchos años" conforme a la estructura organizativa vigente "antes del 1 de enero del 2025" y que a partir de entonces llega esa "ley a nivel nacional que cambia totalmente una estructura que venía del año 1870".

"La proyección que había era conforme a la vieja estructura, entonces, claro, ha habido que reajustar en una obra de esa envergadura los espacios para adecuarlos a las nuevas necesidades organizativas de la ley", ha manifestado.

Martínez ha subrayado que "la obra ha seguido sin ningún tipo de complejidad porque es muy grande", aunque "sin dejar de lado que hay que ajustar espacios para que de alguna manera sea una infraestructura útil a lo que la nueva ley" pide.