La Generalitat subraya su compromiso con el impulso de un empleo "digno y estable" en el Primero de Mayo

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha reafirmado, con motivo del Primero de Mayo, Día del Trabajo, su "compromiso" con el impulso de un empleo "estable y de calidad", a través de las políticas desarrolladas por Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat).

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado en un comunicado que el empleo "es la mejor política social y nuestro objetivo es generar las condiciones para que se cree más y mejor empleo en la Comunitat Valenciana".

En este contexto, la Generalitat ha destacado que el impulso del empleo requiere una "colaboración efectiva entre el sector público y el privado". El Consell defiende que el mejor empleo "se crea cuando la iniciativa privada encuentra en las políticas públicas un aliado que facilite la actividad económica y la generación de oportunidades".

Así, Susana Camarero ha puesto en relieve que los últimos datos reflejan una "evolución favorable" del mercado laboral en la Comunitat Valenciana. En el último año, la región ha creado más de 110.000 empleos, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento, "casi el doble que la media nacional". Asimismo, el paro se ha reducido en 12.700 personas en términos interanuales (-3,7%), situándose por encima del descenso registrado en el conjunto de España.

La consellera de Empleo ha destacado especialmente el comportamiento entre la juventud y las mujeres, que representan "una absoluta prioridad de este Consell". Así, ha puesto en relieve que, según los últimos datos de paro registrado, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en descenso mensual con 1.632 mujeres paradas menos y la segunda en descenso anual con -10.885 mujeres paradas menos, el 5,8% menos.

"La Generalitat realiza un esfuerzo especialmente relevante en la creación de políticas de empleo activas para jóvenes y mujeres, dos de los colectivos en los que se centran las principales medidas de empleo", ha indicado la consellera, que ha recordado la nueva convocatoria de ayudas para que los ayuntamientos contraten a mujeres desempleadas, por primera vez con prioridad para mayores de 45 años, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar su retorno al mercado laboral.

Además, ha destacado la línea de ayudas dirigidas a los ayuntamientos para la contratación de jóvenes desempleados, que cuenta con una inversión de más de 12 millones de euros, y que permitirá que muchos jóvenes tengan su primera experiencia laboral y comiencen su proyecto de vida.

Asimismo, la vicepresidencia ha resaltado la línea de ayudas de hasta 25.000 euros puesta en marcha desde Labora para las empresas valencianas que contraten a personas jóvenes cualificadas de entre 16 y 30 años. Esta convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 3,7 millones de euros.

En este sentido, Camarero ha señalado que estos datos "demuestran que avanzamos en la buena dirección, con un mercado laboral cada vez más dinámico y con mayores oportunidades para todos".

La vicepresidenta ha subrayado que la Generalitat, a través de Labora, está impulsando políticas activas de empleo orientadas a mejorar la cualificación profesional, facilitar la inserción laboral y anticiparse a las necesidades del tejido productivo.

Entre ellas, destaca el Plan de Formación 2026, dotado con cerca de 200 millones de euros, que permitirá desarrollar más de 4.100 acciones formativas y ofrecer formación a más de 58.000 personas en la Comunitat Valenciana.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El Consell ha subrayado también el papel del Invassat en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones de prevención, sensibilización y asesoramiento. En este sentido, Camarero ha destacado que "no hay empleo de calidad sin seguridad laboral, y por eso seguimos reforzando las políticas de prevención para proteger a las personas trabajadoras".

En esta línea, se ha referido a la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2025-2029 y ha resaltado la campaña específica que el Invassat ha impulsado sobre la gestión preventiva del retorno al puesto de trabajo tras bajas superiores a seis meses, en la que han participado 583 empresas de todos los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, así como la nueva campaña de este organismo para promocionar la salud laboral con perspectiva de edad dirigida a las entidades locales, que se inicia en ayuntamientos de más de 4.000 habitantes de la provincia de Valencia.

"El mejor empleo se genera cuando empresas, personas trabajadoras y políticas públicas avanzan en la misma dirección, sumando esfuerzos para crear oportunidades y mejorar la competitividad", ha concluido Camarero.