La Generalitat subraya el modelo turístico de "gobernanza compartida" e "innovación" de la Comunitat Valenciana

Primer Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible, celebrado en Benidorm - GVA

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha señalado que la Comunitat Valenciana consolida un modelo turístico que integra "la gobernanza compartida, la innovación y toma de decisiones basada en datos", además de "la regeneración del entorno", como "ejes estratégicos para garantizar la competitividad y el bienestar del territorio".

Así lo ha manifestado Camarero durante su participación en el primer Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (Insto), que se celebra en Benidorm (Alicante), donde ha intervenido en el primer panel de la jornada con el título 'La gobernanza en clave de sostenibilidad' junto con el alcalde del municipio, Toni Pérez.

Durante su intervención, el secretario autonómico ha remarcado el papel de la cogobernanza y ha puesto en valor los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiados tanto con fondos ordinarios como con fondos MRR, como "instrumento de colaboración directa con las entidades locales para impulsar proyectos transformadores en los municipios turísticos", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En este contexto, Camarero ha subrayado el impulso al nuevo Sistema Integral de Calidad y Sostenibilidad Turística en Destino (Sicted), con la participación de las entidades locales y el "liderazgo" de la Secretaría Autonómica de Turismo como "herramienta clave para reforzar la competitividad y la sostenibilidad".

En materia de inteligencia turística, ha señalado que el Sistema de Inteligencia Turística de la Comunitat, desarrollado a través de Ivat·tur, constituye "una apuesta pionera por la gobernanza basada en evidencia".

Este sistema integra el despliegue tecnológico del SIT, la Plataforma de Inteligencia de Destino y paneles inteligentes, con el fin de garantizar la interoperabilidad y alineación con modelos de datos internacionales como INSTO, ETIS y DTI.

Además, Camarero ha defendido "el avance hacia un modelo de turismo regenerativo que no solo minimiza impactos, sino que contribuye activamente a la revitalización del entorno y al bienestar para la comunidad y las economías locales".

También ha destacado iniciativas como Creaturisme, que impulsa experiencias vinculadas a diferentes productos turísticos como el agroturismo, pescaturismo u oleoturismo.

Asimismo, Camarero ha puesto en valor acciones dirigidas a la sensibilización del visitante, como la campaña de turismo responsable, además de la publicación en la web turística de la calculadora de huella de carbono.

Finalmente, ha apuntado que la Estrategia de Sostenibilidad Turística de la Comunitat cuenta con la certificación de AENOR, un "aval" que refuerza el "compromiso" con "un modelo basado en la sostenibilidad como pilar esencial".

FUTURO "EQUILIBRADO Y RESILIENTE"

Por su parte, Pérez ha mostrado su "confianza" en que el Observatorio de Turismo de la ciudad se integre "en breve" en la red Insto. Durante su intervención, también resaltado la "firme voluntad" del Ayuntamiento de garantizar "un futuro más equilibrado y resiliente para residentes y turistas" a través de la "mejora continua del impacto turístico".

"Una mejora que se llevará a cabo mediante la medición y análisis de los datos", ha detallado el consistorio benidormense en un comunicado, en el que también recoge que el alcalde ha mostrado "la voluntad" del municipio de pertenecer a dicha red.