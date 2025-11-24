Gestalgar impulsa GESTA·LAB, el primer Festival Rural de Agitación Cultural de la Serranía

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Gestalgar (La Serranía, València) acogerá la primera edición de GESTA·LAB, un Festival Rural de Agitación Cultural que nace con el propósito de "activar el territorio, dinamizar la vida cultural del medio rural, sobre todo en la juventud, y promover el encuentro entre arte, palabra y comunidad", según ha informado la Organización en un comunicado.

GESTA·LAB es una iniciativa que apuesta por el poder transformador de la cultura y por su capacidad de generar vínculos, pensamiento y acción colectiva. Lejos de concebirse como un evento puntual, el festival pretende consolidarse como "un motor de transformación social y cultural, abierto a la participación de vecinos, visitantes y creadores emergentes de distintos ámbitos".

Durante varios días, Gestalgar se convertirá así en un laboratorio de agitación creativa, donde las calles y los espacios del pueblo acogerán intervenciones artísticas, encuentros, diálogos y propuestas experimentales.

El objetivo es "romper rutinas, despertar emociones y sembrar preguntas, demostrando que en los pueblos del interior también suceden cosas importantes y contemporáneas". El nombre del festival, GESTA·LAB, encierra su propia declaración de intenciones: "gesta" como raíz y hazaña, en referencia a cada acto cultural que se desarrolla en el medio rural, y "lab" como laboratorio, símbolo de experimentación y apertura.

Porque las gestas -como la cultura- no se cuentan, se viven. La concejala de Cultura de Gestalgar, Ángela Rodríguez, ha destacado que "GESTA·LAB es una apuesta valiente por poner en el centro la cultura como herramienta de cohesión y transformación. Queremos que Gestalgar se convierta en un espacio donde la creación contemporánea dialogue con nuestra identidad rural, demostrando que la innovación también puede nacer desde los pueblos".

Rodríguez ha subrayado además la importancia de la implicación ciudadana: "Este festival no se entiende sin la comunidad. La participación de nuestras vecinas y vecinos y sobre todo de nuestros jóvenes, es esencial para que GESTA·LAB sea algo vivo, compartido y con sentido. No venimos solo a traer cultura, sino a construirla juntos, desde el territorio".

Por su parte, el director artístico del festival, Josep Valero, ha explicado que "GESTA·LAB propone un ejercicio de experimentación cultural que parte de lo rural, no como un espacio periférico, sino como un lugar fértil para la creación. Queremos que el pueblo se convierta en un laboratorio en el que artistas y habitantes colaboren, se mezclen y transformen mutuamente".

Valero ha señalado también que el festival busca romper moldes y ampliar imaginarios: "La cultura no tiene por qué estar concentrada en las ciudades. En los pueblos también hay pensamiento, emoción y contemporaneidad. Nuestra intención es activar procesos, no solo presentar resultados, y dejar una huella que continúe más allá de los días del festival".

GESTA·LAB se concibe como un festival abierto, igualitario, sostenible y participativo, comprometido con los valores de la ruralidad viva, la agitación cultural, la comunidad, la experimentación y la sostenibilidad. Desde la organización se defiende que el mundo rural no es pasado, sino presente y futuro, y que la cultura, entendida como vida compartida, puede convertirse en un instrumento de cohesión y desarrollo territorial.

Además, quiere convertirse en un espacio vivo de recuperación emocional y de cuidados para nuestra juventud tras los efectos de la reciente dana. El festival se plantea como un lugar seguro donde reencontrarse, reparar el tejido comunitario y canalizar, a través de la creación y la participación cultural, las vivencias, miedos y esperanzas que dejó este episodio meteorológico.

PROPUESTAS INNOVADORAS Y ARRIESGADAS

El programa de GESTA·LAB 2025, que se celebrará en Gestalgar del 28 al 30 de noviembre, reunirá una cuidada selección de artistas y propuestas procedentes de distintas disciplinas -teatro, danza, circo, música y palabra- con el objetivo de ofrecer una mirada plural y contemporánea sobre la creación cultural desde el medio rural.

La inauguración del festival estará a cargo de María Andrés, que presentará 'Frágil', un espectáculo de clown que invita a la reflexión sobre la vulnerabilidad y la emoción desde el humor. La jornada del sábado contará con el taller 'La danza no tiene edad' de Cristina Martí Vela, una propuesta participativa abierta a todas las edades que busca reivindicar el movimiento como lenguaje universal.

Ese mismo día, Ismael Sempere y Almudena Francés presentarán 'Encara viu qui ho conta', una propuesta de narración oral y memoria que recupera la tradición viva que todavía pervive entre las mujeres de nuestra tierra, mientras que la bailarina Natalia Navarro llevará a escena 'M*ngata', una pieza de danza contemporánea que explora la relación entre cuerpo, territorio y paisaje.

La programación nocturna incluirá el espectáculo de circo de calle 'Flama viva' de la compañía Spinish Circo, seguido de una sesión de música electrónica a cargo del DJ Bankal Sabir, que pondrá ritmo a la medianoche con su sesión 'Mediterranean People'.

El domingo se abrirá con el concierto en acústico de Àgueda Segrelles, que ofrecerá un repertorio de canción folk intimista en la Plaza del Maestro Vicente Corachán. El festival se cerrará con la representación de La Ponentà y su pieza 'El Corral', una propuesta de teatro social emergente que combina cercanía, emoción y reflexión. GESTA·LAB 2025 cuenta con la colaboración del Ministerio de Juventud e Infancia y el Área de Joventut de la Diputació de València, además del apoyo del grupo de teatro local, el voluntariado del festival y las Festeras y Festeros 2026 de Gestalgar.