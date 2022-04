Giménez Barlett: "Los años de la corrupción en Valencia fueron tan desmedidos que contarlos resulta inverosímil"

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora Alicia Giménez Barlett retrata en su nueva novela, 'La presidenta', la época del 'pelotazo' en la Comunitat Valenciana, "unos años de corrupción que fueron tan desmedidos" que la autora considera que "contar las cosas tal y como sucedieron" resulta "demasiado inverosímil".

'La presidenta' (Alfaguara) arranca con la muerte en un hotel de Madrid la noche antes de declarar ante un juez de una imaginaria máxima responsable de la Generalitat Valenciana, Vita Castellá,

--que, inevitablemente, recuerda a la que fuera alcaldesa 'popular' Rita Barberá--. La investigación sobre el suceso se encarga a dos inspectoras novatas y peculiares: las hermanas Berta y Marta Miralles, quienes deberán enfrentarse juntas a un turbio mundo de intereses.

Con estos mimbres, Alicia Giménez Barlett trenza un relato negro que se enmarca en los "años de la corrupción en Valencia, que fueron espectaculares y desmedidos". Tanto, asegura la autora, que a la hora de escribir la novela se dio cuenta de que "era imposible contar las cosas tal y como sucedieron, resultaba todo demasiado exagerado, incluso demasiado inverosímil".

"¿No es caricaturesco el recibimiento grandioso que se le preparó al Papa para después enterarnos de que había existido la correspondiente malversación? Insuperable en la ficción", asevera a Europa Press la autora, que visita este jueves la Fira del Llibre de València.

La narradora hace notar que el desarrollo de la corrupción política, "tan abundante por desgracia" en España, no ha sido tratado en exceso por los novelistas del género negro y de suspense. "¡Y debería!", exclama Giménez Barlett, ya que "uno de los roles de la novela negra es la crítica y aquí hay material de sobra".

Pese a que la Comunitat Valenciana ha sido señalada como uno de los puntos calientes de la corrupción, Giménez Barlett advierte de que "en todas partes cuecen habas". "Recuerdo con horror cómo mis amigos en Cataluña me comentaban con pitorreo los casos valencianos cuando estaban en plena ebullición. Me fastidiaba mucho. No todos los valencianos se encontraban metidos en pleno follón. Luego hemos visto que en todas partes cuecen habas", ha apuntado.

AYUSO "NUNCA ME HUBIERA SERVIDO DE INSPIRACIÓN"

Preguntada por la figura política de Rita Barberá y si su estela está siendo seguida por actuales dirigentes, la escritora cree que la alcaldesa valenciana "era populista a su modo y, aparte de que no estemos mínimamente de acuerdo con su permisividad hacia la corrupción, por lo menos tenía salero y personalidad". Sin embargo, un personaje como la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "es populista también", resulta "muy desvaída y como teledirigida desde otro lugar". "Nunca me hubiera servido de inspiración para una novela", comenta.

En 'La presidenta' los lectores encontrarán, no solo un relato de suspense, sino bastante humor, una herramienta que la autora asegura utilizar "todo el tiempo". "El humor es básico en mi vida. Me gusta bromear, me gusta reír, aprecio como una gran virtud el sentido del humor en los demás. Trato con ironía a todo el mundo, empezando por mí misma. Tener humor no significa no ser serio y formalito, yo lo soy", señala.

Por último, una de las principales maestras del género en España, con creaciones ya clásicas como su Petra Delicado, confía en que el auge de la novela negra "no sea una moda". "Que no se considere una obra menor y que todos los escritores que la aborden sean exigentes consigo mismos en los aspectos formales", finaliza.