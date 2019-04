Giner (Cs) no pactará en València con partidos nacionalistas ni con los que no se hayan regenerado

Publicado 04/04/2019 13:33:23 CET

El candidato a la Alcaldía propone meter València en un "tren de lavado", aumentar el cheque escolar y alcanzar turismo de calidad

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de València, Fernando Giner, ha asegurado que, para las elecciones municipales del 26 de mayo, no pactará con partidos nacionalistas ni con los que no se hayan regenerado y ha señalado que defenderán los derechos sociales alcanzados, al tiempo que ha apuntado que cada partido "se irá pronunciando".

Así se ha manifestado este jueves Giner al ser preguntado por si su partido tiene "líneas rojas" para los comicios municipales, durante un desayuno para hablar del proyecto de Cs para la ciudad, en el que ha detallado algunas de las medidas que propone para la legislatura 2019-2023 y algunas para la siguiente.

"Nosotros no podemos pactar con el nacionalismo, eso es evidente; no podemos pactar con un partido que no se haya regenerado y queremos proteger y defender los derechos sociales que hemos alcanzado. Cada uno ya se irá pronunciando cuando vaya hablando y vaya diciendo las cosas. Creo en un proyecto liberal, en una València del siglo XXI, y esto que hemos conseguido, y que hay un acuerdo generalizado en muchos de estos ámbitos, tenemos que respetarlo. Así no se puede jugar", ha resaltado Giner.

El también portavoz de Cs en el consistorio ha resaltado la importancia de saber "dónde queremos tener València en 2023" y ha apostado por una ciudad "cómoda y abierta", pues considera que actualmente la capital del Túria es "incómoda, sucia y atrasada, dictada y dirigida desde el sectarismo".

Para conseguir ese modelo de ciudad, Giner ha desgranado cuatro grandes áreas: Economía, Desarrollo y Trabajo Autónomo; Movilidad Sostenible y Calidad de Vida; Familia y Bienestar Social; y Cultura y Tradición Valenciana.

La primera área, ha explicado, engloba el comercio, la hostelería, el turismo o el emprendimiento y ha resaltado que ayudarán a emprendedores e inversores que quieran instalarse en la ciudad. Respecto al turismo, Giner ha apuntado que "sin ser un monocultivo económico, tiene que ser una gran locomotora para el futuro de la ciudad".

"NO QUIERO UN TURISMO DE BOCADILLOS"

El candidato de Cs a la Alcaldía ha señalado que no piensa en un turismo de cantidades, sino que aboga por uno de calidad, con "una línea congresual, de negocios o de running", para lo que la ciudad cuenta con "contenedores", como Feria València, el Palacio de Congresos o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que tienen que ponerse en valor y coordinar su gestión.

En la misma línea, ha sostenido que las pernoctaciones de los turistas deben pasar de dos a tres noches y tienen que ofrecer una rentabilidad superior. "No quiero un turismo que solo venga a tomar bocadillos. Quiero un turismo que sepa valorar nuestra ciudad", ha aseverado.

Asimismo, Giner ha resaltado que su partido bajará los impuestos y ha desgranado que bajarán el IBI un siete por ciento y recuperarán la bonificación que existía de familias numerosas; disminuirán impuesto de tracción mecánica "sobre todo en los que no contaminen"; y acabarán con la plusvalía por herencias.

"FRECUENCIAS EXIGIBLES" PARA EMT

En cuanto al bloque de Movilidad Sostenible y Calidad, el portavoz de Cs en el consistorio ha explicado que crearán dos "frecuencias máximas exigibles" para la EMT: la circunvalación de València tendrá una frecuencia máxima de cinco a siete minutos mientras que la frecuencia general será de ocho a diez minutos.

Respecto al carril bici, Giner ha criticado que el alcalde de València, Joan Ribó, "está abriendo carriles bici a martillazos" y ha anunciado que revertirán el de Regne de València y que recuperarán la calle Colón. "Hay carriles bici con los que no estamos de acuerdo, pero no significa que no estemos de acuerdo con el carril bici, porque todos queremos una València sostenible", ha comentado.

En el tema de seguridad, ha apuntado que aumentarán la policía de barrio para tener un contacto "casi directo" con los ciudadanos. Giner también ha puntualizado que su primera medida si es alcalde será "meter València en un tren de lavado" entre los meses de julio y agosto, en un plan de choque de limpieza.

CHEQUE ESCOLAR SIN LÍMITE DE RENTA

Por otro lado, en el área de Familia y Bienestar Social, ha anunciado que crearán una Concejalía de la Infancia, que irá de cero a doce años, para abordar asuntos como el cheque escolar y trabajar la diversidad de capacidades de los niños.

Respecto al cheque escolar, Giner ha recalcado que debe ser "cómodo" y con Cs incluirá once meses y aportará un mínimo de 200 euros al mes. "Tiene que ser universal, a nadie se le va a preguntar su renta para tener acceso, solo que quiera escolarizar entre cero y tres años", ha apuntado, además de considerar que debe cobrarse a mes vencido y que "tiene que estar vivo durante todo el año".

VIVIENDA PARA JÓVENES

En la línea de la familia, ha abogado por facilitar la vivienda a los jóvenes con un "plan clarísimo" para que los jóvenes se puedan independizar; y, en las personas mayores, por distinguir entre las que tienen entre 65 y 80, que están "preparadísimas para una segunda juventud", y las de más de 80 años. En este último caso, ha explicado que las edades avanzadas van más unidas a la dependencia, por lo que quieren llegar a un acuerdo con el Cermi.

En cuanto al bloque de Cultura y Tradición Valenciana, Giner ha aseverado que no pueden permitir el "abandono" de los museos y ha apostado por facilitar la conexión de los ciudadanos con las fiestas. "No se puede defender lo que no se respeta, y no se puede respetar lo que no se conoce", ha asegurado.

INVERSIÓN PRESUPUESTARIA

Preguntado por la inversión que supondrán esas medidas, Giner ha puntualizado que la bajada de impuestos está presupuestada en cerca de 25 millones de euros; en el cheque escolar se añadirían 14,5 millones al presupuesto actual; la política social será dos millones de euros; y la limpieza a la ciudad 450.000 euros.

"Estamos hablando de darle la vuelta al destino que están teniendo unos 50 millones del Ayuntamiento. En el presupuesto absoluto apenas llega al 10%. Sería una partida presupuestaria que no es más de redestinar y reinvertir; de orientación política. Gestionando y poniendo en cuarentena las fundaciones del consistorio podríamos ahorrar mucho dinero a los ciudadanos. Además, la gestión adecuada de muchos de los servicios la hemos calculado entre 15 y 20 millones de euros", ha destacado.

El candidato de Cs también ha anunciado que crearán departamentos que dependan de Alcaldía, como 'Capital Mediterránea Inteligente', para una transición energética cuyo plan estratégico estará para la legislatura 2023-2027; o 'Capital del Diseño', para resaltar la "luz y creatividad". En este sentido, ha propuesto líneas como 'Donde arte y personas se encuentran' y 'Huerta y jardín de Europa'.

En cuanto a la confección de las listas, Giner ha comentado que "en los próximos días" anunciarán a las personas concretas y, preguntado por las posibles "tensiones" en su partido, ha asegurado que están centrados en trabajar para la ciudad: "Estoy convencido de que tengo el mejor proyecto para València", ha resaltado.