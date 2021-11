Giner (Cs): "Quieren crear una inventada república catalana y en ella incluir a la Comunitat Valenciana"

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha denunciado que el término 'Països Catalans' que ha aprobado "incomprensiblemente" el Senado "no existe" y es "un invento de los separatistas". "Quieren crear una inventada república catalana y en ella incluir a la Comunitat Valenciana", ha denunciado.

Giner, durante una jornada organizada por Cs en Mallorca en la que ha participado, entre otros cargos públicos de la formación, ha instado a "no permitir que nos cambien la historia". "El jueves lo dije en el pleno del Ayuntamiento de València y hoy lo estoy diciendo aquí en Mallorca: 'no' als 'Països Catalans'. Este topónimo que ha aprobado, incomprensiblemente el Senado, no existe, es un invento de los separatistas", ha criticado.

El portavoz de Cs ha remarcado precisamente que su formación "nació, entre otras cosas, para hacer frente al nacionalismo y al separatismo" y ha garantizado que "ahí es donde vamos a estar". "Lo que quieren es crear una inventada república catalana y en ella incluir a la Comunitat Valenciana, a las islas Baleares, a Andorra, a parte de la República Francesa y parte de la República Italiana", ha considerado.

"Van en contra de la Constitución Española, contra el principio de la unidad de España, contra el artículo 2 de la Constitución y contra el concepto de la Unión Europea, por lo tanto, nos oponemos frontalmente a esta realidad", ha apostillado.

"Basta de que con nuestros impuestos se paguen subvenciones nominativas a las unidades que quieren motivar el separatismo. No se puede permitir, en València lo estamos sufriendo con Compromís. Recordemos que Compromís, en Valencia, y Més per Mallorca, están llevando a cabo su objetivo gracias al apoyo del PSOE", ha añadido.