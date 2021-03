Giner recrimina a Ribó "no tener un plan B" tras la suspensión de los castillos de la 'Nit de la Cremà'

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha recriminado al alcalde, Joan Ribó, "no tener un plan B" tras la suspensión de los castillos descentralizados de la Nit de la Cremà, "abandonando de esta forma al sector pirotécnico".

En ese sentido, ha lamentado que "primero dijeron que la Conselleria de Sanitat veía viable el disparo de los castillos, que se harán en otras poblaciones valencianas, y después hubo un informe desfavorable con la consiguiente suspensión".

Sin embargo, "desde ese día, el gobierno municipal ha sido totalmente incapaz de pensar en un plan B para apoyar al sector pirotécnico de alguna manera, como disparando algo simbólico, siempre buscando la manera de no generar aglomeraciones de personas".

"Ribó ha mostrado una total desgana a la hora de apoyar a un sector que está realmente ahogado por la crisis", ha criticado el portavoz naranja, quien ha indicado que la concejala de su grupo Amparo Picó realizó una pregunta a la Comisión de Cultura para saber "si el ayuntamiento había previsto algún acto pirotécnico la noche de San José y se le respondió simplemente con un 'no', sin ninguna explicación más".

"Nuestras peticiones han provocado que se incluya a la pirotecnia entre los beneficiados de las ayudas municipales por el Covid-19, pero las ayudas concedidas aún son insuficientes y recordemos además que no todas las empresas tienen sede en Valencia", ha manifestado el portavoz de Cs.

Por su parte, la edil y consejera de JCF, Amparo Picó, quien ha manifestado que "son muchos puestos de trabajo y muchas familias las que dependen de un sector especialmente golpeado por la pandemia", ha criticado al concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, por no tener nada previsto sobre la falla municipal de 2021, ni haber llegado a un acuerdo con sus creadores, Alejandro Santaeulalia y Dulk.

"COLAPSO EN LOS TALLERES"

"El concejal Galiana nos responde que hacen gestiones para asegurar que la falla no se estropee, pero no son sólo las fallas municipales las que nos preocupan, sino todos los monumentos que se contrataron y se acumulan junto a los que no se han quemado este año", ha lamentado Picó. "Mientras sigan sin quemarse generan un colapso en los talleres falleros que se verán imposibilitados de asumir nuevos trabajos", ha alertado.

"Es obligación de las instituciones esforzarse al máximo por la pervivencia de todos los sectores relacionados con la declaración de las Fallas como Patrimonio de la UNESCO", ha concluido Picó, quien ayer jueves visitó junto a Fernando Giner la exposición sobre la Falla Municipal Infantil, de Ceballos y Sanabria, expuesta en el Centro Cultural del Carmen.