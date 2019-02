Global Omnium abre 'Go Hub', una aceleradora con cerca de 20 startups especializadas en alta tecnología y digitalización

Actualizado 31/01/2019 15:49:52 CET

El grupo invierte unos 6 millones de euros en esta sede central de 2.500 m2 y otra más pequeña en Sevilla que inaugurará en febrero

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Global Omnium ha abierto este jueves en València las puertas de 'Go Hub', una aceleradora de 2.500 metros cuadrados que aloja cerca de 20 startups especializadas en tecnologías disruptivas --machine learning, inteligencia artificial, big data, realidad virtual o robótica-- para ayudar a la transformación digital de la industria y de ciudades sostenibles.

Más allá de la gestión del agua, --ámbito de especialización de Global Omnium--, estas empresas ofrecerán soluciones tecnológicas para todo tipo de sectores, ya sea energía, movilidad, alimentación, salud, textil o automoción.

Además, Go Hub contará con una aceleradora de empresas, 'Go Hub Acelerator', y el programa 'Go Hub Ventures', destinado a invertir en startups ya maduras y ayudarles en su internacionalización.

Así lo han anunciado este jueves el presidente del grupo Global Omnium, Eugenio Calabuig; el CEO de Global Omnium Aigua, Jaime Barba; y la directora de Global Go Hub, Patricia Pastor, durante la presentación de la aceleradora valenciana, ubicada en el Pasaje de la Luz.

Se trata del primer espacio de este tipo que abre el grupo, aunque en febrero inaugurará otro más pequeño en Sevilla, con cerca de 300 m2 y cuatro startups. Ambas incubadoras han supuesto una inversión de alrededor de 6 millones de euros y para su puesta en marcha se ha creado una nueva sociedad, dependiente de Global Omnium, pero con su estructura y forma de funcionar independientes.

"No es un proyecto de moda" sino un proceso que Global Omnium emprendió hace ya una década cuando inició la digitalización de la compañía, ha explicado el presidente del grupo. En ese proceso fueron surgiendo nuevos proyectos, nuevas metas, "una revolución tecnológica" por la que decidieron apostar aliándose con "talento externo", ha remarcado Calabuig.

A su juicio, "esto no es para hoy ni para mañana, es para toda la vida, el que no apueste por esto creo que se va a quedar fuera", ha advertido.

Bajo el lema 'Now. Not only water' (Ahora, No solo agua), Go Hub comienza a andar con dos líneas de negocio: por un lado, 'Hub de water tech', un proyecto integrado por startups especializadas en soluciones tecnológicas aplicadas al sector del agua, y por otro lado, las startups cuyos proyectos están dirigidos a la transformación digital de la industria.

'GO HUB ACELERATOR', UNA ACELERADORA DE EMPRESAS

Además, Go Hub combinará un centro de innovación abierto con una aceleradora de empresas 'Go Hub Acelerator', para ofrecer a las startups oportunidades para desarrollar tecnología y negocios escalables mediante programas de formación, mentoring, promoción, servicios de asesoría y oportunidades de colaboración.

Esta línea de trabajo pretende atraer proyectos a dos niveles. El primero, un 'Programa Piloto' para startups que trabajan de manera contractual con el grupo durante 4 meses para dar una solución a una necesidad real del grupo. El segundo nivel es el 'Programa Scale Up' para startups con tecnologías disruptivas y soluciones globales y escalables ya en maduración que puedan internacionalizarse, ha explicado la directora de Global Go Hub, Patricia Pastor.

En ambos casos las startups seleccionadas tendrán acceso a los recursos de Global Omnium R&D y la oportunidad de asociarse en el desarrollo, mercado, licencia o venta de su tecnología.

'GO HUB VENTURES', INVERSIÓN EN STARTUPS "MADURAS"

Además, los emprendedores contarán con el 'Go Hub Ventures', un programa destinado a invertir en startups de innovación y tecnologías disruptivas "maduras y con potencial de crecimiento", a las que Global Omnium "inyectará económicamente" con el fin de ayudarlas a acelerar empresa de alto valor añadido, ha explicado Pastor.

LANZARÁ LOS 'CHALLENGES SERVES', 4 RETOS AL AÑO

Go Hub prevé lanzar también alrededor de cuatro retos al año para que startups de todo el mundo acudan a ofrecer soluciones a Global Omnium, tanto en el ámbito del agua como en otros sectores, ha avanzado la directora de la incubadora.

LA SEDE DE VALÈNCIA

La sede central de València, ubicada en el número 10 de la calle Álvaro de Bazán, en le Pasaje de la Luz, cuenta con 2.500 metros cuadrados, distribuidos en cuatro zonas de trabajo, 12 salas de reuniones, una sala de eventos, una sala de juegos/creatividad en la que los profesionales de las diferentes startups podrán interactuar y dos zonas de comedor.

Actualmente, trabajan en ella unas 150 personas, cerca de 20 empresas y, a través de estas startups, se han creado unos 200 empleos y 4,5 millones de euros de facturación total.