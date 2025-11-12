Global Omnium demuestra en Efiaqua 2025 el funcionamiento de georradares para localizar canalizaciones sin excavación

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Global Omnium ha presentado en Efiaqua 2025, la feria de referencia en innovación y tecnología del agua, los proyectos con los que "busca redefinir la gestión hídrica en Europa". Uno de los más destacados es el georradar con GPS centimétrico, una tecnología "capaz de localizar canalizaciones enterradas y conocer con exactitud su profundidad y posición en superficie, todo ello sin necesidad de realizar excavaciones".

Desde la compañía subrayan que el agua se ha convertido en "uno de los grandes desafíos del siglo XXI", ya que, a medida que el cambio climático altera los ciclos naturales y los recursos se vuelven más escasos, la innovación tecnológica "emerge como una aliada esencial para garantizar su gestión y preservación".

Desde hace años, la estrategia de la entidad gira en torno a un principio sencillo pero ambicioso: aplicar la tecnología más avanzada para ofrecer un servicio impecable, garantizando la calidad del agua y reduciendo al máximo las pérdidas en la red. "Llevamos mucho tiempo apostando por la innovación para ofrecer un servicio eficiente, procurando que no se pierda ni una gota por el camino", señala, en un comunicado, el CEO del Grupo Global Omnium, Dionisio García.

Esa visión se ha materializado en soluciones como el georradar con GPS centimétrico, una tecnología capaz de localizar canalizaciones enterradas y conocer con exactitud su profundidad y posición en superficie, todo ello sin necesidad de realizar excavaciones.

Este sistema, explican sus impulsores, permite anticipar incidencias antes de acometer obras o reparaciones, acortando los tiempos de intervención y reduciendo los costes.

En un contexto de presión sobre los recursos hídricos, cada hora y cada litro cuentan. "Pero lo que se muestra en Efiaqua va más allá de un escaparate de avances técnicos. Detrás de cada desarrollo hay una hoja de ruta clara, marcada por cinco grandes retos estratégicos: la calidad del agua, la eficiencia en el uso de los recursos, la economía circular, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad", remarcan.

El trabajo no se limita al ámbito nacional, puesto que los equipos de Global Omnium colaboran con entidades y proyectos europeos, participando en redes de innovación que buscan soluciones conjuntas ante los desafíos climáticos y ambientales.

La apuesta, afirman, "es decidida: 33 millones de euros de inversión en innovación hasta 2026, centrados en digitalización, sostenibilidad y mejora de los sistemas de gestión·. La meta no es solo tecnológica, sino también ambiental y social.

Optimizar el ciclo integral del agua significa reducir el consumo energético, evitar fugas, promover el uso circular de los recursos y proteger los ecosistemas de los que depende el suministro. Todo ello en línea con los compromisos internacionales de sostenibilidad y con una clara vocación de liderazgo en el sector.

En Efiaqua, las demostraciones prácticas han servido para poner en valor ese esfuerzo. Los asistentes han podido comprobar "cómo la tecnología de detección sin excavación permite intervenir en redes urbanas con una precisión inédita, un avance que multiplica la seguridad y la eficiencia de los trabajos".

"Lo que se ha visto en Valencia es el reflejo de una estrategia a largo plazo: utilizar la ciencia, la ingeniería y la innovación para cuidar de uno de los bienes más preciados y escasos del planeta. Una carrera que no se mide solo en cifras de inversión, sino en litros de agua ahorrados, emisiones evitadas y ecosistemas preservados. Porque en un mundo cada vez más seco, cada gota cuenta", insisten desde Global Omnium.

"IMPORTANTE AFLUENCIA DE PÚBLICO PROFESIONAL"

Por su parte, desde Feria València han manifestado que las ferias Ecofira, Efiaqua, Eco Chemical Solutions, Energy Global Expo & Congress (EGEC) y Laboralia celebran hoy su segunda jornada con "una importante afluencia de público profesional".

Desde primera hora de la mañana, los stands han recibido a numerosos profesionales interesados en conocer las últimas novedades y soluciones tecnológicas que presentan las más de 250 firmas expositoras.

La jornada también ha destacado por la gran asistencia a las conferencias técnicas y foros sectoriales, que han reunido a cientos de participantes en los distintos auditorios y espacios de debate. Estas sesiones, centradas en la energía, el agua, la economía circular, la gestión de residuos y la salud laboral, han puesto de relieve el dinamismo del sector y el compromiso empresarial con un modelo productivo sostenible.

Así, Feria València se ha convertido en el escaparate de las últimas soluciones tecnológicas y medioambientales destinadas a impulsar la sostenibilidad y la transición ecológica en todos los sectores productivos.

En Ecofira, la compañía PreZero ha presentado una maqueta de la Planta de Tratamiento de Residuos Domésticos del Consorcio Terra, un ejemplo de instalación moderna y eficiente en la Comunitat Valenciana. Con esta propuesta, la empresa subraya la importancia de modernizar las plantas de tratamiento de residuos como paso esencial para alcanzar los objetivos europeos de gestión sostenible y economía circular.

Por su parte, Vareser, empresa gestora del Centro de Tratamiento y Reciclaje, CTR, del Puerto de Valencia, consciente de que la sostenibilidad va más allá de la gestión técnica, ha mostrado en Ecofira la evolución de su Departamento de Servicios Educativos, que amplia su enfoque más allá de los escolares, incorporando programa para adultos y mayores que fomenten una vida responsable, activa y saludable.

Por su parte, en Efiaqua, la firma SAV (Agricultores de la Vega de València) ha mostrado sus nuevas soluciones medioambientales, centradas en la integración de tecnología, eficiencia y compromiso social. Destaca el desarrollo de gemelos digitales y sistemas inteligentes para estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) dentro del proyecto AIGUA, que emplea sensórica avanzada, modelado BIM e inteligencia artificial para optimizar la operación y la sostenibilidad de las infraestructuras hidráulicas.

Entre las innovaciones más llamativas que se pueden ver en Eco Chemical Solutions destaca asimismo la batería PowerCo, desarrollada por el Grupo Volkswagen, una tecnología concebida para "optimizar el almacenamiento y la gestión energética en vehículos eléctricos, que representa un paso decisivo hacia una movilidad más sostenible y eficiente".

Por otro lado, en EGEC, Energy Global Expo & Congress, ha llamado la atención el robot cuadrúpedo biónico, Lite 3 Venture, diseñado para operaciones industriales avanzadas y entornos de alta exigencia. Con una capacidad de carga continua de 7 kg, una autonomía de la batería de hasta 2 horas y un alcance de hasta 4 km, el Venture garantiza una gran eficiencia en tareas de gran exigencia.

SALUD MENTAL, PROTAGONISTA EN LABORALIA

Por lo que respecta a Laboralia, ha estado marcada por una "intensa reflexión sobre la salud mental en el trabajo, la prevención de riesgos psicosociales y la adaptación de las empresas a los nuevos retos normativos, tecnológicos y humanos que afectan a la seguridad y el bienestar laboral".

Así, en la Sala Iberdrola, las ponencias destacaron la importancia de integrar la salud emocional en la gestión preventiva, convertir la evaluación psicosocial en una herramienta activa contra el conflicto y el acoso, y reforzar el papel de los servicios de prevención ante los trastornos mentales. Por la tarde, se ha presentado un estudio sobre el impacto económico y organizativo de los problemas de salud mental y se debatió sobre la coordinación entre agentes para garantizar un retorno seguro al trabajo tras una baja médica.