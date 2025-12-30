El Gobierno activa la Comisión Mixta por la dana: se constituirá en enero y Zulima Pérez actuará como interlocutora

Archivo - La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha informado a la Generalitat Valenciana, a través de una carta remitida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, de que da luz verde a la Comisión Mixta demandada por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace unas semanas.

El Gobierno de España, en dicha misiva consultada por Europa Press, agradece la disposición de la Generalitat para añadir un mecanismo adicional de cooperación "a los ya existentes" mediante la creación de un órgano: la Comisión Mixta, "concebida como un espacio de trabajo compartido fundamentado en los principios de lealtad institucional y de rendición de cuentas, donde estarán representados el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana afectados".

Estos son aquellos que fueron incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Así, se propone que dicha Comisión pueda constituirse a lo largo del mes de enero, en la fecha que resulte más adecuada de mutuo acuerdo. El ministro también ha indicado que la interlocución por parte del Gobierno de España para poder cerrar las cuestiones relativas a la Comisión Mixta corresponderá a la Comisionada Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la riada, Zulima Pérez, quien actuará como representante del Ejecutivo en los trabajos de coordinación, seguimiento y adopción de acuerdos. "Zulima Pérez, por tanto, se pondrá en contacto con Martínez Mus para organizar la reunión preparatoria con el fin de mantener el espíritu de coordinación mantenida por este Ministerio", ha detallado.

Ángel Víctor Torres ha señalado que el Ejecutivo desea reiterar su "plena disposición" a trabajar "de manera coordinada" con la Generalitat Valenciana, "manteniendo su apoyo y su mano tendida, como ha hecho desde el primer momento", para avanzar conjuntamente en el proceso de reconstrucción tras los efectos de la dana.

En este sentido, el Gobierno de España --prosigue-- quiere poner de relieve que, "desde el inicio de esta situación excepcional", se ha articulado "un modelo de coordinación permanente y singular" con la Generalitat Valenciana y con el conjunto de las administraciones implicadas, que se ha materializado en un "diálogo continuo" y en reuniones de trabajo "bilaterales y multilaterales" entre responsables del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana a todos los niveles, con el objetivo de dar "una respuesta eficaz y coordinada" a las necesidades derivadas de las inundaciones.

Por ello, "en todo momento durante la emergencia", en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) estuvo presente el ministro de Interior, Grande-Maslaska, o "yo mismo, mostrando una vez más el compromiso de este Gobierno con la coordinación institucional entre el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana necesaria para articular de forma continua el despliegue de recursos y medidas frente a la emergencia".

En los primeros días --recuerda-- se constituyeron cinco grupos de trabajo Gobierno-Generalitat, en los que tomaron parte siete ministros. "Estos grupos son Sanidad, con la ministra Mónica García; Infraestructuras, con el ministro de Transportes, Óscar Puente; Servicios Sociales y Vivienda, con los ministros Bustinduy e Isabel Rodríguez; Empleo y Empresa, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, e Interior, con el ministro Fernando Grande-Marlaska".

Además de estos, también han existido reuniones entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en el sector agrario, "donde ha habido una gran colaboración para afrontar los daños ocasionados en el campo", ha puntualizado.

Por otro lado, "desde el primer momento" se formalizaron "diversas vías de cooperación" con los diferentes municipios afectados. En dichas reuniones, apunta, han estado presentes también representantes de la Diputación de València y, "en ocasiones", de la Generalitat Valenciana, "reforzando así la coordinación institucional y el trabajo conjunto en la reconstrucción". Así las cosas, "tanto el anterior comisionado --José María Ángel Batalla-- como la comisionada actual han participado en reuniones con el entonces vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols".

"Igualmente, me permito recordarle que el presidente del Gobierno se reunió personalmente en Valencia con las asociaciones de víctimas de la dana. Este encuentro, celebrado en mayo de 2025, permitió escuchar de primera mano sus testimonios y renovar el compromiso del Gobierno con las ayudas a las personas y entidades afectadas, la reconstrucción territorial y el apoyo psicológico necesario en su proceso de recuperación. El presidente mantuvo también una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, en presencia de Francisco José Gan Pampols", ha relatado.

"El Gobierno de España continuará con el esfuerzo ya desplegado en apoyo a la Comunitat Valenciana, que ha supuesto hasta la fecha la movilización de 9.006.826.026 millones de euros, lo que representa aproximadamente ocho de cada diez euros aportados por el conjunto de las administraciones públicas para la reconstrucción, compromiso que el Gobierno de España seguirá sosteniendo y desarrollando hasta la recuperación de los territorios afectados", ha zanjado el ministro.