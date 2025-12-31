Camarero confía en que la Comisión Mixta permita "el necesario entendimiento" para "agilizar" la reconstrucción

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha confiado este miércoles que la activación de la Comisión Mixta por la dana permita "ese necesario entendimiento" con el Gobierno que la Generalitat "vienen reclamando desde el principio de esta catástrofe" para "agilizar" la reconstrucción.

Camarero, en declaraciones a los medios, se ha pronunciado así preguntada por la Comisión Mixta por la dana que, según anunció ayer el Gobierno de España en una misiva al Consell, se constituirá en enero y Zulima Pérez actuará como interlocutora.

Al respecto, la vicepresidenta ha recalcado que para el Consell es "es fundamental que todas las administraciones se coordinen y trabajen de la mano para ser más rápidos, ser más eficaces en la respuesta que todavía hay que dar a muchos afectados, a muchas víctimas que nos necesitan, y que nos reclaman esa unidad en la atención". "Por lo tanto bienvenido sea", ha apuntado.

Es ese sentido, ha recordado que esta Comisión fue una de las reclamaciones que el presidente Juanfran Pérez Llorca trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, en la reunión que mantuvieron y "por fin se va a materializar".

"Ha habido un comisionado con el que no se ha podido sentar la Generalitat --en referencia a José María Ángel-- y una segunda comisionada, que es la actual, con la que esperemos que las cosas se produzcan de otra manera", ha apuntado Camarero, que ha recalcado: "Desde la Generalitat, como hemos dicho desde el primer día, estamos abiertos a esa coordinación y encantados y de verdad lo hemos solicitado conscientemente y estamos convencidos de que esa coordinación va a posibilitar que la reconstrucción sea más rápida y sea más eficaz".