El Gobierno amplia el plan del ICEX frente a aranceles a las mil empresas más exportadoras a Estados Unidos

Cuerpo avanza la creación de un grupo de trabajo con las autonomías para valorar la posible desviación de comercio a España por las tasas

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno va a ampliar el plan del ICEX frente a los aranceles de Estados Unidos a las mil empresas más exportadoras al país norteamericano, ante el "éxito" del programa.

Así lo ha avanzado este miércoles Cuerpo en una rueda de prensa en València, tras presidir la Conferencia Sectorial de Comercio (Consejo Interterritorial de Internacionalización), a la que han asistido los distintos consellers y consejeros autonómicos del ramo y que el ministro ha calificado de "muy constructiva".

Cuerpo ha expresado que, cuatro meses después del inicio de los aranceles en EEUU, "a nivel agregado todavía es pronto para ver el impacto en la economía", pero ha abogado por "hacer una monitorización más granular y seguir trabajando de manera pormenorizada para ver el impacto".

Al respecto, ha resaltado las medidas puestas en marcha por el Gobierno, entre ellas el Plan ICEX 500, para llegar a las 500 mayores exportadoras a EEUU, que todas ellas alcanzan más del 70% total de las exportaciones a este país y de las que la mitad son pymes.

Ha precisado que, hasta el momento, mediante este Plan han contactado con el 92% del total de 500 empresas, en las que están realizando un "análisis pormenorizado de la situación". De ellas, el 20% "ya han entrado en la implementación de medidas específicas".

Ante el "éxito" de dicho programa, Cuerpo ha anunciado que el Gobierno va a "ampliar el perímetro de empresas para llegar a las mil mayores exportadoras a EEUU, dando continuidad a este esfuerzo".

COLABORACIÓN CON LAS CCAA

Además, en el encuentro ha destacado los avances con las autonomías en diferentes colaboraciones, entre ellas en relación a la llegada de las ayudas, herramientas e instrumentos puestos en marcha para las empresas, donde van a "avanzar en la coordinación". Para ello, ha señalado que el ICEX acudirá a las CCAA para seguir avanzando en la implementación.

Por otro lado, ha avanzado que crearán un grupo de trabajo para valorar la posible desviación de comercio a España por parte de productores que tengan menos acceso al mercado estadounidense a causa de los aranceles.

En este sentido, ha apuntado que analizarán la posible llegada de estos productos, su impacto y las áreas de colaboración en materia de vigilancia de mercados, donde las competencias están repartidas entre Gobierno y autonomías. En la próxima Conferencia Sectorial, a principios de 2026, prevén elaborar posibles recomendaciones y necesidades.

El ministro ha señalado que con esta medida buscan "dar respuesta a una preocupación de los empresarios", que podría afectar a diversos sectores, entre los que ha citado el calzado, moda, textil, sector primario y otros industriales como el acero.

"Tenemos que hacer un perfilado de si hay un impacto a través de la desviación. El mercado de EEUU está más cerrado que antes para algunos países, tenemos que ver hacia dónde va a ir esa desviación, o qué impacto va a tener, por ejemplo, en los precios o en los productores domésticos. Tenemos que proteger también a nuestro sector productivo en ese sentido y eso es lo que vamos a hacer, coordinándonos con las comunidades autónomas", ha sostenido.

Asimismo, ha abierto la puerta a que las autonomías trabajen con el ICEX en proyectos piloto, con una herramienta de Inteligencia Artificial de la entidad del Ministerio que "ayuda a las pymes a acceder de manera intuitiva a todos los servicios que tienen a disposición solo realizando preguntas".

En esta plataforma, aparece la información relativa a todos instrumentos disponibles en el ICEX y las autonomías pueden cargar en la base de datos de la IA sus datos para que las empresas también tengan detalles de las ayudas autonómicas.

Cuerpo ha señalado que, tras reunirse con los sectores afectados, el siguiente paso es convocar reuniones con grupos parlamentarios para "ver cómo enfocan ellos la situación actual y atender posibles aportaciones".

"SALUDO OFICIAL" CON MAZÓN

Por otra parte, preguntado por cómo ha sido su encuentro con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que le ha recibido a su llegada al Palau --lugar donde se ha celebrado la Conferencia Sectorial--, Cuerpo ha señalado que han tenido un "saludo oficial a la llegada a la reunión".

"Luego, hemos tenido una reunión con los consejeros, en la cual el president de la Generalitat no estaba presente", ha manifestado el ministro.