El gobierno de Barcala, sobre los bonos comercio de la ciudad de Alicante: "Se hizo todo como se tenía que hacer"

Archivo - La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (i), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (d) - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) en el Ayuntamiento de Alicante ha defendido este martes de que "se hizo todo como se tenía que hacer" en relación con los programas de bonos comercio de la ciudad.

En estos términos se ha expresado la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa ofrecida junto al vicealcalde Manuel Villar tras celebrarse la reunión del órgano de gobierno local. "Estamos convencidos", ha apostillado.

La concejala del equipo de gobierno se ha remitido a la nota de prensa difundida por el consistorio el pasado viernes, en la que se incluyeron declaraciones de la edil de Comercio, Lidia López, quien afirmó que el Ayuntamiento "nunca" ha tramitado sus diferentes campañas de bonos consumo con la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) y que "en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía".

López precisó que el consistorio alicantino "gestionó directamente" la primera edición de estos bonos en 2021 y que "las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales", pero "nunca" con Facpyme.

"Nuestra gestión ha sido completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización", subrayó la edil de Comercio.

Estas declaraciones se difundieron a la prensa el pasado viernes, jornada en la que el presidente de la Cámara de Comercio alicantina y de Facpyme, Carlos Baño, quedó por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de las pesquisas abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

PSPV: "EXPEDIENTES COMPLETOS"

Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV en el consistorio, Trini Amorós, ha reclamado al equipo de gobierno "los expedientes completos de la tramitación y gestión del bono gastronómico que el Ayuntamiento, a través del Patronato de Turismo, gestionó a través de un convenio con la Cámara de Comercio durante las anualidades de 2022 y 2023".

Esta solicitud de documentación se une a la realizada este lunes, cuando el grupo socialista pidió a Barcala "documentación justificativa de la gestión de las campañas de los bonos comercio en 2022, 2023 y 2024" en la ciudad de Alicante.

"Queremos saber si el gobierno de Barcala fiscalizó que no se subcontrataran los servicios con otras empresas u organizaciones que en estos momentos están siendo investigadas. Si se hizo así, reclamamos conocer toda la información sobre quién lo hizo. En los convenios firmados por el Ayuntamiento se establecían mecanismos de control y queremos los expedientes completos para comprobar si el gobierno del PP fue diligente", ha indicado Amorós.

Y ha resaltado: "En un momento en el que la Fiscalía Anticorrupción está investigando, Barcala debe despejar cualquier tipo de duda y aportar toda la documentación para que los grupos de la oposición puedan ejercer su derecho a la fiscalización sobre cómo se gestionó el dinero de los alicantinos y alicantinas".