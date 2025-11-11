El gobierno de Barcala promueve una modificación de créditos para peatonalizar la plaza del Ayuntamiento de Alicante

Archivo - Imagen de la plaza del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes el quinto expediente de modificación de créditos del presupuesto de 2025 por 5.041.720 euros para ejecutar proyectos como la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, la reforma de los cines Aba6 como espacio cultural de ensayo y producción y diversas "mejoras" en infraestructuras y para la cultura local.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha asegurado en un comunicado que los proyectos que el consistorio pretende realizar con estos fondos "son muy importantes para que Alicante siga avanzando en la transformación urbana y social". Tras su aprobación en el órgano ejecutivo municipal, para que el expediente salga adelante tendrá que obtener luz verde en la comisión de Hacienda y, posteriormente, en el pleno.

Además, la edil ha agradecido a Vox "su interés en impulsar mejoras necesarias". "Esperamos que el resto de grupos políticos tengan sentido de ciudad para mirar por el bien común y dejen a un lado los intereses partidistas a la hora de apoyar esta modificación de créditos", ha apostillado.

PROYECTOS

En concreto, en materia de urbanismo, está previsto destinar 490.000 euros para la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, en la que, "por acuerdo con el grupo municipal Vox, podrá circular el transporte público".

También otros 1,5 millones de euros para la reforma de los antiguos cines Aba6, con el fin de poder convertirlos en un "espacio cultural de producción y ensayo", así como 1,2 millones de euros para la adecuación de espacios museográficos en Casa de la Misericordia.

En cuanto a infraestructuras y mantenimiento: hay previstos 125.000 euros para trabajos de mejora en la plaza Gabriel Miró, además de 70.000 euros para la sustitución del ascensor del Raval Roig y 207.138 euros para sombrajes en la zona centro. Estas dos últimas cuestiones se han acordado con Vox, que está en la oposición.

Igualmente, se contemplan reparaciones de pistas deportivas en la Zona Norte (Nou Alacant, Garbinet, Juan XXIII y Colonia Requena), por importe de 265.274 euros, acordadas con Vox; la reparación de la plaza Teresa Más de la Florida, por 125.000 euros; la reurbanización de la calle Océano-Tramo I por 155.000 euros y la reparación de viales principales por 267.914 euros, "impulsada dentro del acuerdo con Vox", ha apuntado el equipo de gobierno del PP.

En el ámbito de seguridad, se contempla la adquisición de una embarcación para la Policía Local, acordada con Vox, por 156.393 euros.

Además, sobre cultura, se prevé realizar inversiones en maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para equipamientos culturales y museos, con una dotación de 18.000 euros; la adquisición de instrumentos musicales para la banda municipal, con 18.000 euros; la compra de obras de arte para colecciones municipales, con 43.500 euros, y la adquisición de material bibliográfico para la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, con 15.500 euros.

CRÍTICAS DEL PSPV

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, considera que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, "vuelve al trilerismo contable con esta modificación". Ahora que está finalizando el ejercicio presupuestario, incorpora créditos a algunas inversiones que ya ha anunciado en otras ocasiones pero nunca ha ejecutado. A la vez, renuncia a la ejecución del pabellón de Tómbola, que tenía tres millones de euros de fondos municipales consignados", ha resaltado en un comunicado.

"Hoy se desmonta la falacia de Barcala, que culpaba al Gobierno de Pedro Sánchez de no permitirle ejecutar el pabellón con fondos europeos. Había fondos municipales reservados para esta infraestructura deportiva y es el alcalde quien los ha retirado. Barcala tiene que dejar de engañar a la ciudadanía y ponerse a trabajar para ver si ejecuta de una vez los proyectos que promete y promete pero nunca finaliza", ha agregado.

En esa línea, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante ha sostenido que "varios de los proyectos que se incluyen ahora en la modificación ya han sido anunciados por Barcala en otras ocasiones, pero nunca los ha hecho".