El Gobierno destina 44 millones a la reparación del río Magro y afluentes

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, visita las obras de reparación en el río Magro

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) invierte más de 40 millones a la reparación del Magro y afluentes tras la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Así lo ha destacado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha visitado este martes las actuaciones, que está ejecutando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Estas obras, ha subrayado, suponen una inversión de 44 millones de euros para l'Alcúdia y otros 16 municipios ribereños del río Magro y afluentes, como son Utiel, Requena, Buñol, Yátova, Macastre, Alborache, Turís, Montroi, Montserrat, Real, Llombai, Alfarp, Catadau, Carlet, Guadassuar y Algemesí. En el caso concreto de l'Alcúdia, se está realizando la obra de defensa para proteger el núcleo urbano, "con la instalación de gaviones en las márgenes del río", con un presupuesto de 4 millones de euros.

Los trabajos de emergencia realizados en el río Magro consisten, principalmente, en la retirada de elementos obstructivos, refuerzo de las riberas del río, así como reparación y reconstrucción de las motas y muros más dañados durante la dana, "con el objetivo de mejorar la protección de los municipios frente a futuras inundaciones".

Tras visitar las actuaciones, la delegada ha señalado a los medios que "ante los bulos lanzados por el PP, una imagen vale más que cualquier palabra y, sobre todo, más que cualquier fake". Por lo tanto "ante los bulos, el Gobierno responde con la verdad y con obras", ha insistido.

"COMPROMISO CON LA RECONSTRUCCIÓN"

Para Bernabé, las obras "suponen un ejemplo del compromiso del Gobierno de España con la reconstrucción". "Como delegada, responderé a cada mentira que cuestione el trabajo y el esfuerzo del Gobierno, que ya ha invertido en las zonas afectadas por la dana de la provincia de Valencia 8.000 millones de euros", ha defendido.

"Estas cifras suponen que 9 de cada 10 euros que se están invirtiendo en la provincia los está destinando el Gobierno", ha aseverado.