El Gobierno destina más de 6,6 millones a reconstruir los cuarteles de la Guardia Civil afectados por la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado las obras de reconstrucción del acuartelamiento de la Guardia Civil en Paiporta (Valencia). - ROBER SOLSONA/ EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destina más de 6,6 millones a reconstruir los cuarteles de la Guardia Civil de las localidades valencianas de Alfafar, Benaguasil, Buñol, Chiva, Llombai, Paiporta, Requena y Utiel que resultaron afectados por la dana de octubre de 2024.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado junto al alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, las obras de reconstrucción del acuartelamiento en este municipio, a cuya rehabilitación la administración central ha destinado más de 2,4 millones de euros.

En total, la inversión que el Gobierno de España destina a los ocho acuartelamientos de la provincia de Valencia (Alfafar, Benaguasil, Buñol, Chiva, Llombai, Paiporta, Requena y Utiel) afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, asciende a más de 6,6 millones de euros.

Los cuarteles dañados por la barrancada, ha dicho la delegada, "no recuperarán la fisonomía del 29 de octubre, sino que estarán mejor, serán más resilientes, más eficientes, y prestarán un mejor servicio a la ciudadanía, un espacio de mayor proximidad, de mayor confidencialidad y de mayor confortabilidad para los guardias y las guardias, pero también para la ciudadanía que viene y se acerca a estos cuarteles".

Bernabé ha subrayado "el compromiso y el trabajo del Gobierno de España que ha estado y estará en la reparación de la provincia de Valencia afectada por la dana". "Se trata de unas actuaciones que mejorarán las que existía antes del 29 de octubre", ha añadido.

En este punto, desde la Delegación del Gobierno recalcan que Paiporta ha recibido una inversión del Estado cercana a los 772 millones de euros.

Entre estas actuaciones destacan la reparación y acondicionamiento del Barranco del Poyo con una inversión de más de 20 millones de euros; la reconstrucción de la pasarela del carrer del Convent a la que se ha destinado más de 3 millones de euros o la reconstrucción y apertura al tráfico rodado y peatonal del Pont Nou que ha recibido 1,6 millones de euros.