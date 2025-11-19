El gobierno de Diputación de Valencia sobre la teleasistencia el día de la dana: "Se ha actuado conforme al protocolo"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, formado por PP y Ens Uneix, ha asegurado este miércoles que el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, el servicio de teleasistencia dependiente de esta corporación, funcionó conforme marca el pliego de condiciones y el protocolo establecido.

El ejecutivo provincial ha indicado también que este "no es un servicio de emergencias", ha afirmado que "se garantizaron las comunicaciones y los riesgos" y ha añadido que "todo se derivó al 112 y a la Policía Local", también como "marca el protocolo".

Así lo ha expuesto la vicepresidenta segunda de la Diputación y portavoz del PP, Reme Mazzolari, durante el pleno extraordinario celebrado en esta institución a petición del PSPV-PSOE sobre el funcionamiento del servicio de teleasistencia que presta esta administración durante "el trágico episodio" de la dana registrada el 29O.

"El servicio comunicó con las personas asignadas ese día. Se realizaron llamadas a los usuarios a los cuales hay que trasladar la información de medicación o atención personalizada. Este no es un servicio de emergencia, de alertas meteorológicas, es de asistencia. Es un servicio asistencial, de asistencia telefónica", ha aseverado Mazzolari, que ha insistido en que su personal "atendió a los usuarios".

La diputada ha aludido al informe trasladado por la empresa que presta esa asistencia y ha aseverado que "se realizaron las comunicaciones, tal y conforme marca el protocolo del contrato", trasladando la información al 112 y a la Policía Local. "Se ha actuado conforme al pliego y tal y como marca el protocolo", ha reiterado.

"SOLO UNA USUARIA"

Reme Mazzolari ha precisado también que de ese informe se desprende que solo una usuaria de las cinco personas fallecidas apretó el botón de la teleasistencia", al tiempo que ha resaltado que "esa llamada de emergencia" se pasó "al 112".

Asimismo, ha manifestado que las "situaciones de riesgo" a las que se enfrenta este servicio "no hacen referencia a una situación de emergencia climática --que sus trabajadores no podían anticipar, ha detallado--, sino a situaciones que pueden padecer los usuarios como caídas, golpes u otras provocadas por la dependencia que tienen". "Y --los usuarios-- fueron atendidos tal y conforme refleja la empresa en el informe que nos ha hecho", ha reiterado.

La vicepresidenta primera ha añadido que "la Diputación ha puesto a disposición del juzgado --que investiga la gestión de la dana-- toda la información requerida".

El portavoz del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, ha asegurado que su grupo ha planteado este pleno extraordinario "con el ánimo de mejorar y aprender de los errores para que no vuelva a suceder". No obstante, ha pedido explicaciones sobre el funcionamiento del servicio de teleasistencia dependiente de la Diputación del 29O.

"DE MÁXIMO INTERÉS"

"¿Si esta casa --que sabía que "venían horas terribles, ha dicho el diputado-- cerró a los dos, por qué no se avisó a un servicio esencial para que cinco personas mayores no perdieran la vida?", ha preguntado Bielsa, al tiempo que ha criticado que no se tratara en la comisión de la dana de la corporación provincial este asunto. "Se tenían que haber valorado estas cuestiones, qué paso y por qué no se avisó a un servicio esencial en materia de prevención para que esas cinco personas mayores no perdieran la vida", ha apostillado.

El representante del PSPV-PSOE ha considerado que "probablemente, si se hubiera avisado con tiempo se hubiera salvado" a personas. "Las cosas no se hicieron bien. Sé que es difícil, pero nuestro deber político y nuestro propósito aquí y ahora es" resaltar que "estamos ante un potencial operativo de máximo interés en la estrategia de dar respuesta a las emergencias también desde esta casa, sobre todo a los más vulnerables", ha declarado el portavoz.

Desde el equipo de gobierno, se ha indicado que se tuvo conocimiento de las cuestiones referidas a este servicio de teleasistencia después de llevarse a cabo la comisión de investigación en la corporación provincial. "La Diputación no tenía constancia de esta información cuando se hizo la comisión de la dana" en esta institución, ha expuesto Mazzolari, que ha destacado: "aquí no se ha ocultado nada y hay total transparencia".

"INVESTIGACIÓN INTERNA"

Por parte de Compromís, su portavoz, Dolors Gimeno, ha subrayado que "nadie avisó a estas víctimas" y ha preguntado "si la Diputación sabía que estas personas estaban llamando al servicio de teleasistencia". Gimeno ha considerado que "habría que hacer una investigación interna y saber por qué fallaron los protocolos".

Antes de concluir el pleno, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha señalado que no entendía que "se siga frivolizando" con la dana en el contexto del "coche político". "No frivolicemos con eso, no hacemos un favor", ha dicho.