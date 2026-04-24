Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Alicante evaluarán en junio el borrador del convenio del futuro Parque Central

Recreación del futuro Parque Central de Alicante - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisión técnica y de seguimiento de la sociedad Avant, en la que están representadas las tres administraciones involucradas en el desarrollo del futuro Parque Central --Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana y Gobierno de España--, ha fijado el 10 de junio como fecha en la que se presentará y evaluará el borrador de convenio, que será elaborado por Adif y que deberá ser ratificado por las tres administraciones. En ese documento se definirán "plazos" y la distribución de los "importes" de la inversión, según han informado fuentes municipales este viernes en un comunicado.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha agradecido "la complicidad y la voluntad de trabajo conjunto para agilizar este proyecto transformador para la ciudad que han mostrado todos los representantes" de la comisión celebrada este viernes, "reflejo de la buena sintonía que ya se demostró en la presentación de los acuerdos el 13 de abril en el Ayuntamiento de Alicante".

Y ha destacado: "Estamos demostrando con plazos, con trabajo y con hechos concretos que todos vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que el Parque Central sea una realidad lo antes posible, como se merecen todos los alicantinos".

En la reunión celebrada este viernes en Alicante, se han abordado los acuerdos presentados y los trámites administrativos y técnicos necesarios para "agilizar" la firma del convenio y "Adif se ha comprometido a presentar el borrador en la próxima reunión" de la comisión técnica y de seguimiento de Avant, que se ha fijado para el 10 de junio, según el Ayuntamiento de Alicante, que ha apuntado que, en este encuentro, "los integrantes evaluarán la propuesta y los acuerdos alcanzados se trasladarán al seno de cada administración para su validación y posterior firma del convenio".

"Ha sido un encuentro muy fructífero, en el que el Ayuntamiento ha puesto también sobre la mesa que tiene previsto iniciar cuanto antes el diseño de la ordenación pormenorizada del parque para que la ejecución se pueda realizar de forma paralela e independiente de la de la Estación Intermodal y las obras de soterramiento integrado, de forma que podamos ganar tiempo y ofrecer a los alicantinos esta zona verde lo antes posible", ha apuntado Peral.