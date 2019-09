El Gobierno no decidirá "el modo o la forma" de la exhumación de Franco hasta conocer toda la sentencia del Supremo

Publicado 26/09/2019 13:49:28 CET

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha asegurado este jueves que, hasta que no conozca la totalidad del contenido de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el Gobierno no tomará una decisión sobre "el modo o la forma" en la que acometerá dicho proceso y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Así se ha pronunciado la titular de Justicia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras presidir en la Delegación del Gobierno en València un acto de entrega de 19 certificados de reparación y reconocimiento personal a familiares de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura y al ser preguntada sobre si el Gobierno cree que la familia del dictador o la decisión que debe tomar el juez que paralizó la licencia para exhumar a Franco, José Yusty Bastarreche, pueden retrasar la extracción de los restos.

"Conocemos el fallo y no conocemos el cuerpo de la sentencia. Ahora tenemos que leer atentamente lo que dice la sentencia para determinar cómo resuelve la posible y la real ejecución (de la exhumación). Por lo tanto, no nos vamos a aventurar a esa ejecución o al modo o la forma hasta que no conozcamos el cuerpo de la sentencia, donde sí se han tratado, en el pleito, todas estas cuestiones", ha afirmado la ministra.

