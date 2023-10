Gobierno y oposición de Castelló no consensúan declaración por el Día contra la violencia contra las mujeres

PP y VOX aprueban una enmienda a la totalidad a una moción presentada por PSOE y Compromís



CASTELLÓ, 26 Oct.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló -formado por PP y VOX- y la oposición -PSOE y Compromís- no han conseguido consensuar una declaración institucional por el 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, por lo que socialistas y Compromís han presentado una moción en el pleno ordinario celebrado hoy que ha decaído tras aprobarse por parte del ejecutivo municipal una enmienda a la totalidad.

La moción de PSOE y Compromís solicitaba, entre otras cosas, que el Ayuntamiento apoyara las movilizaciones que se convoquen con ocasión del 25N, declarase su voluntad de seguir haciendo prevención contra la violencia machista y la desigualdad, elaborase presupuestos con perspectiva de género, diseñase todo tipo de campañas dirigidas a prevención y concienciación de las desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista y que se comprometiera a seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género en la adolescencia.

Por su parte, la enmienda a la totalidad aprobada propone garantizar toda la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención e identificando las causas y perfiles de los agresores para combatirlos con mayor eficacia; exigir responsabilidades a los partidos y a las personas que han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres; poner especial atención al sistema de atención a las menores tuteladas; y trabajar para extirpar de la sociedad los mensajes y discursos que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.

Durante el debate de este punto, la concejala de Compromís Vera Bou ha señalado que hoy es un día "triste" por no poder llegar a consensuar y acordar una declaración institucional. "Nos parece intolerable que el gobierno no tenga tiempo para dedicar a cosas tan importantes como que nos maten por el hecho de ser mujeres o maten a nuestros hijos por ser madres", ha dicho.

"Estamos acostumbrados a leer noticias de asesinatos de violnecia machista, y lo estamos normalizando y eso es terrible. No sé si piensa el PP que no va a sacar rédito de las declaraciones institucionales o que a sus compañeros de gobierno les puede molestar", ha añadido.

"LAS MUJERES NO DESEAN SER VÍCTIMAS"

La edil socialista Mónica Barabás ha criticado que "el término de violencia machista ha sido borrado del espíritu de esta casa", por lo que querían un "compromiso firme del gobierno en materia de violencia machista, porque este año está siendo especialmente grave". "Es fundamental que las administraciones no den marcha atrás en la lucha contra la violencia machista", ha indicado la socialista, quien ha recordado que las mujeres no desean ser víctimas, sino "simplemente libres", y para ello "es fundamental que el Ayuntamiento condene sin paliativos los asesinatos machistas".

La concejal de VOX Arantxa Miralles ha denunciado el "maltrato de la izquierda hacia las mujeres", señalando que las medidas que proponen, "lejos de luchar contra la desigualdad, la promueven". Ha aclarado que Vox luchará "contra todo tipo de maltrato, insulto y violencia" y protegerá "mejor" a las mujeres, porque -ha dicho- las políticas de género que ha desarrollado la izquierda "no han tenido efectos positivos ni han mejorado la seguridad, y lejos de reducir las víctimas, acaban incrementando la inseguridad, como la ley del 'sí es sí' y sirven para financiar chiringuitos como el Ministerio de Igualdad".

"Las mujeres no necesitamos que hablen en nuestro nombre, tenemos voz propia; no necesitamos leyes diferentes a los hombres ni más protección, sino más control; queremos pasear por calles seguras y no necesitamos leyes ideológicas que creen desigualdad y desprotección. Las mujeres con este gobierno estarán más seguras que con el gobierno del 'sí es sí'", ha insistido.

Por su parte, la concejala del PP Maica Hurtado ha apunado que "la lucha contra la violencia contra la mujer preocupa a todos porque hay 16 mujeres más asesinadas este año que en el periodo anterior". "Pero entiendo que le preocupe más al PSOE porque, desde que gobiernan, la situación es dramática y con la izquierda la seguridad de las mujeres está peor que nunca", ha subrayado.

"PSOE, Podemos y la coalición del progreso aprobaron la ley del 'sí es sí', y el CGPJ ha informado que han aumentado a 1.205 las reducciones de pena y a 121 las excarcelaciones. La ley ha sacado a la calle a 4 violadores y ha rebajado condena a 31 abusadores sexuales en Castellón, por lo que ha provocado un daño irreversible a las mujeres, haciendo que se sientan más desprotegidas", ha añadido.