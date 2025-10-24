El Gobierno pide al Consell que se dedique a "gastar el dinero que tiene escondido en los cajones" y no "mezcle datos"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (3i), y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (2d), durante la presentación del ‘Visor DANA’, en la Delegación del Gobierno en Valencia, a 24 de octu - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha replicado al Consell ante las críticas hacia el Ejecutivo central sobre las ayudas por la dana del 29 de octubre del pasado año y ha considerado que la Generalitat "lo primero que tiene que hacer es dedicarse a gastar el dinero que tiene escondido en los cajones, como toda España sabe", como "por ejemplo los 12 millones de euros que la gente puso de buena fe para ayudar a reconstruir".

Bernabé se ha referido de este modo a la gestión de la cuenta solidaria que creó la Generalitat en noviembre de 2024 para canalizar el dinero procedente de las donaciones. Esta semana, el Consell explicó que, de las ayudas aprobadas la pasada semana por 4,6 millones de euros, 3,4 millones procedieron de esta cuenta.

La delegada, preguntada por este asunto durante el acto de presentación del 'Visor DANA' del Gobierno este viernes en València, presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha considerado que al Consell "le iría mejor" si no "leyera las cifras a medias" y lo hiciera "como corresponde". "Lo que no se pueden hacer son mezclas de datos que no son los que se corresponden con la realidad", ha sostenido.

Sobre este mismo asunto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que también ha intervenido en el acto, ha reivindicado que el Gobierno va "con la verdad por delante" y ha especificado que, gracias a las ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo central, "los vecinos, autónomos, comerciantes, empresarios y ayuntamientos" afectados "tienen ya en el bolsillo 8.000 millones de euros que ya son una realidad", una información "contrastada".

Además, ha insistido en reivindicar que "el 85% del dinero que se ha invertido en la reconstrucción tras la dana proviene del Gobierno de España" y ha manifestado su deseo de que "otras administraciones" hicieran también un "ejercicio de transparencia" como el que ha hecho el Ejecutivo central con el 'Visor DANA'.

"QUEREMOS SABER DÓNDE ESTÁ ESE DINERO"

"La ciudadanía merece saber la verdad y queremos saber dónde está ese dinero que se anuncia por parte de otras administraciones como pueda ser el Consell", ha expresado la también líder del PSPV.

Finalmente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha precisado que, con datos de este mismo martes, las transferencias del Gobierno en la Comunitat Valenciana ascienden a 8.013 millones de euros y ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo central es "no parar de ayudar a todos los colectivos para que la reconstrucción se haga en el menor tiempo posible". "Y lo haremos con transparencia, dación de cuentas y con todos nuestros esfuerzos", ha zanjado.