El Gobierno presenta a las pedanías del sur de València el plan para la mejora de la resiliencia frente a inundaciones - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha presentado este martes a las pedanías del sur de la ciudad de València el plan para la mejora de la resiliencia frente a inundaciones en el territorio afectado por la dana, que cuenta con una inversión inicial de 530 millones de euros.

Así lo han trasladado en un encuentro en el que ha participado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, y el representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Teodoro Estrela.

Según ha señalado la delegada, los trabajos con los que mejorar la resiliencia de las pedanías del sur son "fruto del consenso" de todas las administraciones implicadas. Así, entre otras actuaciones, este mismo lunes se aprobó la licitación por 3,8 millones de euros para la redacción de diez proyectos constructivos para reducir el riesgo de inundación, con actuaciones que contemplan el desvío al nuevo cauce del Turia y actuaciones de protección de las pedanías de València.

En estos nuevos proyectos se encuentran, además, las actuaciones en los barrancos de La Saleta y el Poyo. Se trata de trabajos "complementarios" a las obras de emergencias desarrolladas por la CHJ, han especificado desde la Delegación del Gobierno.

Entre las actuaciones contempladas en el plan, que reducirá el riesgo de inundación en las pedanías, se encuentra la mejora del drenaje de las infraestructuras lineales de transporte (ferrocarril, metro) para evitar una sobre elevación que derive en inundación. Además, en esas vías se colocarán unas conducciones longitudinales hacia el nuevo cauce del Turia para desaguar esas aguas.

El plan para la mejora de la resiliencia frente a las inundaciones del territorio afectado por la dana es una iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica, diseñado "con base científica y participación institucional" y que contempla reformas normativas, una nueva cartografía de riesgos, soluciones basadas en la naturaleza y actuaciones hidráulicas estructurales, según especifica el Gobierno.