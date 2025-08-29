El Gobierno prevé que durante las próximas semanas se acelere la reparación del alcantarillado en zona cero de la dana

VALÈNCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha avanzado que durante las próximas semanas está previsto que se aceleren los trabajos de reparación del alcantarillado en las localidades más afectadas por la dana del 29 de octubre, al tiempo que ha negado que se haya registrado "ningún problema" en este sentido.

"Lo que ha habido es unos recursos que van a llegar ahora, pero las operadoras han trabajado desde el primer día y sin parar en aquellas actuaciones más necesarias para afrontar las próximas lluvias, que esperemos sean mucho menos que las que pasamos", ha asegurado, en declaraciones a los medios este viernes en l'Alcúdia (Valencia), donde ha visitado, junto a la ministra Diana Morant y la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, las obras de emergencia para la reparación de daños en el río Magro.

Arcadi España ha reconocido que la cuestión de la reparación del alcantarillado ha sido "uno de los desafíos más grandes desde el primer día de la dana" pero, pese a ello, ha resaltado que desde entonces se han llevado a cabo ya "muchas actuaciones" al respecto.

"Una crisis y una tragedia sin precedentes tiene unas respuestas sin precedentes por parte del Gobierno de España", ha reivindicado. De hecho, ha detallado que el Ejecutivo ha dispuesto 500 millones de euros "para que todas las operadoras puedan reparar todo lo dañado con cargo a la solidaridad del conjunto de los españoles".

Además, ha confirmado que "próximamente" se celebrará una nueva reunión con los alcaldes de localidades afectadas y las operadoras encargadas de los trabajos de reparación del alcantarillado. "Los recursos están a punto de llegar a todas ellas, pero se han producido ya muchas actuaciones en todos los municipios", ha resaltado.

ASCENSORES PENDIENTES DE REPARAR

En otro orden de asuntos, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, preguntada por la situación de los ascensores todavía pendientes de reparar en la zona cero, ha reconocido que problemáticas como la falta de mano de obra o de materiales han provocado que las actuaciones resulten "mucho más complicadas". "Los ascensores no son todos iguales, no es algo que se haga de una manera industrial rápida. Cada finca tiene un ascensor distinto con unas características distintas", ha indicado.

Ante esta situación, ha valorado que desde el Gobierno, en colaboración con el sector, han tratado de priorizar aquellas fincas en las que habían personas con movilidad reducida o de edad avanzada para "intentar que los más desfavorecidos pudiesen tener cuanto antes su ascensor".

"Es cierto que deberíamos ir avanzando en poder en breve tener todos los ascensores reparados, pero las circunstancias eran las que eran", ha señalado Pérez, que ha concretado que en este momento ya se han reparado unos 70 elevadores en el marco de esa "priorización". "Muchos de ellos no están reparados, pero están en marcha y les podremos dar los datos a la vuelta de septiembre", ha detallado.