Goirigolzarri declina hablar de una posible venta del Valencia CF: "Es una hipótesis en estos momentos. Es un futurible"

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha declinado este jueves hablar de una posible venta del Valencia CF por parte de su máximo accionista, el empresario Peter Lim, y ha señalado que esta opción es "una hipótesis en estos momentos", un "futurible". Asimismo, ha indicado que no tiene el conocimiento, el título y la autoridad para pronunciarse al respecto y ha apuntado que tampoco habla de clientes.

Goirigolzarri se ha pronunciado de este modo tras la reunión que ha mantenido en València con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, preguntado por la posibilidad de que Peter Lim decida la venta de sus acciones del Valencia CF y por la opinión de Bankia respecto al comprador.

"No me gusta hablar de los clientes. Nunca hablo de clientes y mucho menos, de situaciones hipotéticas", ha respondido el responsable de la entidad bancaria.

"Obviamente, para esa posible compra-venta tiene que haber alguien que quiera vender y alguien que quiera comprar. Esa es una hipótesis que en estos momentos creo que no es un hecho analizable porque no existe. Es un futurible y, por lo tanto, prefiero no comentar ese tema", ha agregado. "No tengo ni el conocimiento, ni el título, ni la autoridad para ello", ha precisado.

Por otro lado, preguntado por si es consciente del "descontento" que hay en la afición valencianista hacia el accionista mayoritario del club deportivo, José Ignacio Goirigolzarri, ha expuesto que "seguramente estaba más contenta hace tres meses que ahora". "La verdad es que la vuelta del confinamiento no nos ha sentado nada bien", ha manifestado.