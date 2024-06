Gómez critica que la ministra de Sanidad sigue "impasible" ante el "grave déficit" de facultativos en verano

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado que la ministra de Sanidad, Mónica García, permanezca "impasible" ante el "grave déficit" de facultativos que afecta este verano al Sistema Nacional de Salud (CISNS), y "siga sin aportar soluciones y, por tanto, sin asumir su responsabilidad".

Gómez ha realizado estas declaraciones tras asistir por videoconferencia a una reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El conseller ha calificado la reunión de "mero trámite" porque se han incluido 20 puntos informativos en el orden del día y ninguno se refiera al "grave déficit" de facultativos en verano.

Marciano Gómez ha afirmado que los consejeros autonómicos no piden a la ministra que asuma competencias que no le corresponden, sino que ejerza las que sí tiene: "Poner profesionales debidamente formados a disposición de las comunidades autónomas para que podamos contratar".

Entre los asuntos abordados en la reunión del Consejo, ha destacado la elección de la Vicepresidencia del CISNS, cargo para el que se ha propuesto al consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y la distribución de fondos a las comunidades autónomas para Estrategias frente a Enfermedades Raras y Enfermedades Neurodegenerativas (incluida ELA), con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad en el ejercicio presupuestario 2024.

PLANIFICACIÓN DE VERANO

El conseller de Sanidad ha incidido en los planes de contingencia de cara al verano que el Ministerio solicitó a las distintas consejerías para coordinar la falta de profesionales y la situación de los estudiantes MIR de último año.

"El Ministerio no ha hecho los deberes porque ese documento que se comprometió a presentar con medidas para paliar el déficit de facultativos este verano, no existe. No le pedimos que haga interpretaciones de la normativa respecto a lo que pueden o no pueden hacer los médicos residentes de último año, le pedimos que trabaje y nos ponga a disposición médicos para poder contratar", ha afirmado.

Marciano Gómez ha señalado que el Consell "ha hecho los deberes" en aquellos aspectos que entran dentro de sus competencias, y ha planificado la asistencia para este verano, "aunque sin recursos humanos suficientes es complicado de gestionar", por lo que ha insistido en exigir al Ministerio que asuma sus responsabilidades.

Por otra parte, ha recriminado "que a día de hoy todavía no hayan facilitado el listado de los médicos extracomunitarios que están pendientes de convalidar el título y que sí podrían haber ayudado este verano a todas las comunidades autónomas si se hubiera agilizado la tramitación por parte de la ministra Diana Morant".

Así, ha criticado la "inacción" de ambos ministerios y ha indicado a Mónica García que la Sanidad "no entiende de ideologías ni de vacaciones" para reclamarle que atienda "la falta de profesionales" en el Sistema Nacional de Salud y aborde cuestiones como la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios.

Marciano Gómez ha expuesto que esta semana la Conselleria de Sanidad informó de las previsiones de la planificación asistencial para este verano, en la que la Conselleria aplicará medidas como la redistribución horaria en la asistencia, que incluirá, si es necesaria, la reducción de horarios de atención en algunos centros, la movilidad de facultativos, incentivos (según lo previsto en Acuerdo de 30 de enero de 2024 del Consell y el decreto ley 2/2024 del Consell), así como la ampliación del período voluntario en el que los profesionales podrán disfrutar de sus vacaciones hasta el 30 de noviembre.

Además, los residentes que terminarán su formación en septiembre podrán prestar asistencia de forma tutorizada en su propio centro de salud u otro centro cercano, siempre de forma voluntaria y con un médico de Familia en el centro, excluyendo la asistencia a domicilios y emergencias sin estar acompañados.

PERSONAL DE SALUD MENTAL

Además, según ha indicado Gómez, se ha informado de la distribución de fondos para el Plan de Salud Mental, "sin abordar tampoco en este punto la dotación de personal", ha criticado. "Se distribuyen un total de 38,5 millones de euros para equipamiento e infraestructuras del Plan de Salud Mental, de los que a la Comunitat Valenciana nos corresponden 4’3 millones de euros", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que "la Comunitat Valenciana ya cuenta con su propio Plan de Salud Mental, dotado con 734 millones de euros, y que, a diferencia del Ministerio, lo que nos preocupa es lo más importante, poder contar con el personal necesario para su implementación".