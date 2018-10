Gómez sobre la decisión de Ferraz por la candidatura de Rodríguez: "València es lo que me preocupa y lo que me ocupa"

Publicado 26/09/2018 13:41:59 CET

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València y portavoz socialista en su ayuntamiento, Sandra Gómez, ha rechazado este miércoles pronunciarse respecto a la decisión de Ferraz de que el socialista Jorge Rodríguez, investigado en la Operación Alquería, no pueda ser candidato a la alcaldía de Ontinyent (Valencia) y ha dicho que la capital valenciana es lo que a ella le preocupa y ocupa.

"València es lo que me preocupa y lo que me ocupa y en eso me voy a centrar", ha respondido Gómez, que ha asegurado que su proyecto "habla de València". Asimismo, ha señalado que "Ontinyent no entra ni en las primarias ni en el debate de las primarias de la ciudad de València".

La también primera teniente de alcalde en la capital valenciana se ha pronunciado de este modo tras formalizar en la sede del PSPV-PSOE su decisión de concurrir a las primarias de este partido para elegir la candidatura socialista a la Alcaldía de València en las próximas elecciones municipales.

Igualmente, preguntada por si la decisión que impide a Jorge Rodríguez presentar su candidatura podría abrir una crisis entre los socialistas y por cuál debería ser la opción del PSPV de Ontinyent, Sandra Gómez ha reiterado que su preocupación y ocupación está en València.

"Insisto, me ocupa y me preocupa València. En eso voy a centrar todos mis esfuerzos y en eso vamos a centrarnos la comarca de la ciudad de València, en ganar las próximas elecciones en el Ayuntamiento", ha expuesto.

Gómez ha agregado que su voluntad es hacer y hablar de "política de la que realmente cambia la vida de las personas y hace modelo y proyecto de ciudad".

Tras ello, ha indicado que "las cuestiones orgánicas o las cuestiones de partido, de estructura, ahora mismo no entran en el debate de las primarias de la ciudad de València". "Ontinyent no entra ni en las primarias ni en el debate de las primarias de la ciudad de València", ha declarado la candidata.