Gómez (PSPV) avisa que un gobierno compartido en València es "innegociable" y pide "serenidad"

Actualizado 29/05/2019 16:16:07 CET

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha defendido que para el PSPV es "innegociable" su propuesta de un liderazgo compartido con Compromís y el alcalde, Joan Ribó, por lo que ha pedido "un poco de serenidad" durante la negociación y dejar "en segundo plano" los debates en torno al reparto de concejalías y al organigrama del nuevo gobierno tras el 26M.

"Las dos patas son igual de fundamentales para que la izquierda se mantenga en València y consolidar un gobierno de progreso; va a ser uno de los marcos innegociables e indudables en esta legislatura", ha aseverado a preguntas de los periodistas en la plaza del Ayuntamiento.

Gómez ha avanzado que este jueves tenía previsto reunirse con Ribó para afrontar un calendario para las negociaciones de la próxima semana, un encuentro en el que quería plantear una comisión conjunta de programa de gobierno para "hablar del qué antes del cómo o incluso del quién". "No estamos en esas, son debates que no tienen ningún tipo de trascendencia", ha subrayado, y ha pedido que "nadie se precipite".

Ahora bien, ha hecho hincapié en que las elecciones dejaron un escenario que "ha cambiado radicalmente" en València gracias a la "recuperación de protagonismo y liderazgo del PSPV". Ha asegurado que los socialistas serán "determinantes en la configuración del próximo gobierno" y que, por tanto, "muchas sinergias y maneras van a cambiar".

Para conseguirlo, ha sostenido que "sí o sí" tendrá que establecerse un liderazgo conjunto entre "las dos fuerzas que han posibilitado que la izquierda vuelva a gobernar en València", dos partidos "igual de necesarios" para reeditar el Govern de la Nau. "Nos quedaríamos a la mitad si cualquier partido quiere llevar solo sus concejalías", ha expuesto, ya que cree que "la gente no quiere un reparto de sillones".

Ha insistido así en que es "totalmente extemporáneo" hablar ahora de concejalías, un debate que "ya está abriéndose por parte del otro partido", en referencia a Compromís: "No queremos hablar de eso, sino de un programa conjunto; somos partidos diferentes y cada uno ha puesto el acento en este periodo electoral qué retos quiere impulsar".

¿VICEALCALDÍA?

Preguntada por si esta postura supone que pedirá una vicealcaldía, ha remarcado que primero van a "hablar entre todos" y que "nadie va a imponer un modelo a otro partido". "Las decisiones se van a tomar conjuntamente entre los dos: no es un gobierno de uno, es de dos, y todo lo que se quede fuera de este prisma será una estrategia que el PSPV no va a compartir", ha garantizado, y ha recalcado que "hay cuestiones que en este punto están fuera incluso de cualquier negociación".

En esta línea, sobre si comparte la necesidad de reestructurar el Ayuntamiento en grandes áreas o "'superconcejalías'", ha lamentado que "volvemos a hablar del cómo" y ha asegurado que los socialistas no van a "perder" sus recursos y esfuerzos en ello. Y ante un posible reparto al 50%, ha reiterado que en el PSPV apuestan por un liderazgo compartido.

En cuanto a la otra posibilidad, que los socialistas apoyen la investidura de Ribó sin entrar en el Ayuntamiento, ha respondido que el PSPV "obviamente" va a estar dentro de un gobierno "siempre y cuando se ajuste a su programa y haya un proyecto común y compartido".

Por todo ello, Gómez ha llamado a fijar primero los retos de los próximos cuatro años antes de entrar en "debates que no tienen ningún tipo de trascendencia y no han sido hablados ni consensuados con la otra parte fundamental del gobierno", el PSPV. A dos semanas de la constitución del Ayuntamiento, ha puntualizado que no se cierran "a nada", cuestionada por si podría retrasarse la fecha del 15 de junio.

"Siempre vamos a garantizar que haya un gobierno de progreso en València, y eso lo quiero dejar muy claro", ha subrayado en alusión a la propuesta de la candidata del PP, Mª José Catalá, de que el PSPV y Ciudadanos apoyen su investidura frente a Ribó. Ha vuelto a tachar de "ocurrencia antinatural" esta oferta y ha recordado que la 'popular' se "jactó" en campaña de que no pactaría con la izquierda.

RETOS HASTA 2023

El PSPV local celebra esta tarde una reunión ejecutiva para fijar su estrategia hasta 2023. Como retos, la también secretaria general ha apuntado la vivienda, un plan de cultura, la gestión de las fiestas y tradiciones, el modelo urbanístico y de movilidad, el cambio climático, la universalización de la educación de 0 a 3 años, "una València que se centre en los barrios" o los proyectos de peatonalización. "La gente nos ha votado par que hagamos un programa de gobierno, no para hablar del cómo o del quién", ha zanjado.