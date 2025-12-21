El Gordo de Navidad ha caído en la Comunitat Valenciana en 40 ocasiones, la última en 2023

Archivo - lmagen de archivo de la preparación del bombo de un Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Dic.

El Gordo de Navidad, para el que este año se han consignado en la Comunitat Valenciana 2.264.114 billetes (cada billete se divide en diez décimos) de lotería valorados en 452.822.800 euros, ha caído en 40 ocasiones en esta autonomía, según datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

El año 2023 fue la última vez en la que este primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería del 22 de diciembre llegó a este territorio, en concreto, a 24 localidades de sus tres provincias.

Las poblaciones agraciadas entonces fueron: Alicante, Elche y su pedanía de Atzavares, Benidorm, Santa Pola, Torrevieja, Castelló, Alcossebre, València, Alaquàs, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfara del Patriarca, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Gandia, Manises, Mislata, Paiporta, Quart de Poblet, Requena, Vilamarxant y Xàtiva.

El Gordo de Navidad ha llegado a la Comunitat Valenciana en los años 1847, 1900, 1904, 1906, 1930, 1933, 1934, 1937, 1941, 1950, 1953, 1959, 1964, 1966, 1968, 1971, 1980, 1985, 1986, 1987, 1989, 1993, 1996, 1998, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020, 2022 y 2023.

En algunas ocasiones, en estos años este primer premio ha caído en una sola localidad y en otras, ha llegado a la vez a dos o más municipios de esta autonomía.

En la provincia de Valencia ha caído en 25 ocasiones y en 30 poblaciones y a la de Alicante ha llegado 19 veces y a 17 municipios, mientras que a la de Castellón lo ha hecho cinco años y en cuatro localidades.

Entre las poblaciones de la provincia de Valencia agraciadas con el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad está su capital, donde ha caído en 15 ocasiones, la última en 2023. Así, el Gordo ha llegado a la ciudad de València en 1847, 1904, 1930, 1941, 1950, 1953, 1959, 1985, 1996, 2003, 2006, 2013, 2018, 2022 y 2023.

Asimismo, en el resto de la provincia de Valencia este primer premio ha caído en Alaquàs en 2012, 2022 y 2023; en este último año en Albaida, Alberic y Aldaia también; en Alfafar en 2022; en Alfara del Patriarca en 2020 y 2023; y en Alzira en 1933, 1968 y 2023.

Además, El Gordo ha llegado a las poblaciones valencianas de Benetússer, en 2017, Benifaió en 2023, Bocairent, en 2018, Carcaixent en 2023; Gandia, en 2012 y 2023; l'Alcudia, 2018; l'Eliana, 2014; Llíria, 2018; y Manises, en 1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023.

A estos municipios se suman Massamagrell, en 2003; Meliana en 2012, Mislata en 2023, Oliva en 2020, Ontinyent en 2018, Paiporta en 1989 y 2023, Paterna en 2018; Quart de Poblet, Requena y Vilamarxant en 2023; Xàtiva en ese año y además en 2018; Sueca, en 1966 y Tavernes de la Valldigna en 2022.

Por lo que respecta a la provincia de Alicante, la última de las ocasiones en las que El Gordo ha llegado fue en 2023, en concreto a su capital y a Elche y a la pedanía de Atzavares de esta ciudad; a Santa Pola y a Torrevieja.

En la capital alicantina, el máximo galardón del sorteo extraordinario de Navidad ha caído en diez ocasiones: en 1900, 1906, 1937, 1987, 2006, 2007, 2010, 2012, 2018 y 2023, según los datos de Loterías y Apuestas.

Los otros puntos de la provincia de Alicante que se han visto agraciados con este premio han sido Alcoy en 2019; Almoradí en 1980; Elche, 1999, 2018 y 2023; Benidorm, 2006, 2012, 2018 y 2023; Callosa de Segura en 2012; El Campello en 1993; Elda en 2002; Xàbia, 2020 y 2022; Moraira, 2019; y Novelda, en 1998.

A estas poblaciones se unen Onil, en 2006, Orihuela en 2018, San Vicente del Raspeig en 2012 y 2019; Santa Pola, 2012 y 2023; Torrevieja, en 2008, 2022 y 2023; y La Vila Joiosa, 2018.

Por lo que se refiere a la provincia de Castellón, El Gordo de Navidad ha visitado la ciudad de Castelló en 1934, 2012, 2022 y 2023; Alcossebre en 2023, Onda en 2012 y Vinaròs en 1964, según los mismos datos.

DESDE 1812

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre en Madrid, está considerado como "el más importante y popular de todos los sorteos" de la lotería española, según Loterías y Apuestas del Estado. Este sorteo tiene sus orígenes en el celebrado el 18 de diciembre de 1812, "más por el entusiasmo, sentir popular y proximidad" a las Navidades "que por la denominación en sí mismo".

La designación de 'Sorteo de Navidad' apareció por primera vez en 1892. El de Navidad se celebra por el sistema tradicional de sorteo, con un bombo para números y otro para premios, y tiene una duración aproximada de cuatro horas.

El de 2025 consta de 198 series, cada una de las cuales tiene 100.000 billetes, con un precio cada uno completo de 200 euros y dividido en décimos de 20 euros. El precio de cada número completo es de 39.600 euros. El total de la emisión de este año es de 3.960.000.000 euros.

El montante que se destina a premios (el 70 por ciento de la emisión) alcanza en esta ocasión los 2.772.000.000 euros. Cada serie distribuye en premios 14.000.000 euros. En conjunto, se van a repartir 30.301.920 premios.

En el bombo grande entran las 100.000 bolas de números y en el pequeño entran las 1.807 bolas de los premios, ha detallado Loterías y Apuestas.