La Gossa Sorda amplía su gira 'A Tornallom' y dará su último concierto en octubre

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Gossa Sorda ha decidido ampliar su gira 'A Tornallom' y ofrecer un último concierto en octubre de 2026, con lugar y fecha todavía por determinar, con el que pondrá punto y final a su regreso a los escenarios después de casi diez años desde su retirada.

La ampliación de la gira llega después de vender más de 50.000 entradas en los conciertos de esta gira programados en Picassent (Valencia), Cunit (Tarragona) y Palma, anuncia la banda de Pego (Alicante) en un comunicado.

'A Tornallom' empezará en Picassent el próximo 24 de abril y recorrerá durante los siguientes meses varios puntos de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears o Andalucía, además de recalar en Bruselas.

El sábado 6 de junio, La Gossa Sorda actuará en la ciudad de Alicante. "Estamos trabajando en esta autoproducción porque somos conscientes de la importancia de reivindicar la valencianidad de Alicante ante el intento de exterminio de nuestras raíces", recalcan desde el grupo musical.

Una semana después, el sábado 13 de junio, subirán al escenario del Cabrón Rock en Vic (Barcelona): "Este verano seremos cabeza de cartel en los festivales más importantes de Catalunya que apuestan de manera decidida por la música en nuestra lengua".

Ya en julio pasarán por el Pirata Festival de Gandia, que se celebrará entre los días 9 y 11. Será el único festival en el que actuarán en la Comunitat Valenciana y su único concierto en las comarcas centrales en todo el verano.

Seguidamente, el sábado 18 de julio actuarán en el Festiuet de Salou (Tarragona) y el viernes 24 de julio en el Ampurdán Music Fest de La Bisbal d'Empordà (Girona).

En Villores (Castellón), el sábado 25 de julio recalarán en el Aplec dels Ports, una cita "muy importante" para la banda "por los valores que representa, por el empujón de la gente de la comarca y por los buenos recuerdos" que mantienen. Será el único concierto de la gira en las comarcas castellonenses y su despedida de las comarcas del norte.

DE ALMERÍA A BRUSELAS

En agosto, el jueves 6 estarán en el Juergas Festival de Adra (Almería) con su primer y último concierto en Andalucía.

Ya el 26 de septiembre llegarán a Bruselas para ofrecer su penúltimo concierto en la capital de Europa, en el marco del Festival Estellés.

Como colofón, la gira finalizará durante el mes de octubre, con un concierto que se anunciará próximamente. Será el último directo de La Gossa Sorda, por lo que la banda promete que será muy especial e inolvidable.