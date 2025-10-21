La Gossa Sorda vende más de 50.000 entradas para su gira de regreso a los escenarios: "Así da gusto volver"

La Gossa Sorda vende más de 50.000 entradas para la gira de regreso a los escenarios - LA GOSSA SORDA

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gossa Sorda ha vendido hasta este martes más de 50.000 entradas para los conciertos de su gira 'A Tornallom' de regreso a los escenarios. "Se han desbordado todas nuestras previsiones", han reconocido desde el grupo musical valenciano en un mensaje publicado en redes sociales, en el que han destacado: "Así da gusto volver".

Según han precisado, este pasado sábado en apenas dos horas se agotaron las entradas de Picassent, Cunit y Palma, por lo que el conjunto anunció dos nuevas fechas y amplió el concierto de Palma. Y el domingo, en dos horas se vendieron todas las entradas de la nueva fecha de Picassent y de la ampliación del de Palma.

Además, han indicado, a última hora de este martes el concierto del 22 de mayo de 2026 en Cunit está al 70 por ciento de aforo. "Así da gusto volver", han expresado desde el grupo, que se han mostrado "muy contentos por el apoyo".

El grupo valenciano anunció el pasado 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, su regreso a los escenarios después de casi 10 años. Días después presentó su nueva gira 'A Tornallom' con la que los de Pego buscan "animar a la gente a que plante cara a las adversidades que vemos en nuestra sociedad".

"Ahora que la cosa se ensucia, hemos tomado una decisión, volvemos, volvemos al mismo frente, a vuestro lado, como una más, a defender 'casa nostra' en esta partida de ajedrez en la que nos jugamos la vida. Por encima del barro y de la ceniza se escuchan los pasos de un animal que vuelve, no somos más que vuestras voces en un solo grito contra el avismo y la victoria", señaló el vocalista, Josep Nadal.

La Gossa Sorda se despidió de los escenarios en 2016 con la gira 'L'última volta' después de 20 años de éxitos en la música valenciana y de haberse consolidado como una de las bandas de referencia de la canción protesta. Su último trabajo, 'La polseguera', (Maldito Records) en 2014, tuvo entre sus canciones grandes éxitos como 'Esbarzers'.