Una gran concentración 'blinda' la Acampada València con un homenaje a Maricarmen y llamadas a la huelga general

Numerosas personas se manifiestan durante la acampada por la vivienda en el Ayuntamiento de València, a 8 de octubre de 2026.- Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Una gran concentración de personas ha rodeado la Acampada València por el derecho a la vivienda, instalada en la céntrica Plaza del Ayuntamiento, para mostrar su apoyo en una tarde que se ha convertido en un homenaje a Maricarmen, el rostro más visible de las reivindicaciones en toda España, y en un grito colectivo "antifascista" con llamadas a la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Desde aproximadamente las cuatro y media de la tarde de este jueves, y ante la convocatoria de una concentración difundida en redes sociales por un grupo de ultraderecha para "desalojar" la plaza, se ha organizado un cordón de seguridad rodeando el campamento. En él han participado representantes de diversas entidades ciudadanas y también personas ajenas que han acudido al llamamiento que había hecho la Acampada para "blindarse" y apoyar la concentración. De esta manera, se han protegido las entradas principales y se ha formado un cordón bordeando las tiendas de campaña.

Además, se ha desplegado un amplio dispostivo policial, presente tanto en la Plaza del Ayuntamiento como en la Plaza de la Reina, que se encuentra a unos 500 metros y donde, finalmente, se ha convocado la concentración del grupo ultra Patriam. A este acto, han acudido unas decenas de personas, la mayoría jóvenes y algunos menores, que han exhibido banderas de España y emblemas con la cruz de Borgoña y, en alguna ocasión, han llegado a realizar el saludo nazi. Sobre las 19.30 horas, han partido, acompañados por agentes, hacia el Parterre y allí se han disuelto.

En el entorno de la Acampada los lemas que más se corean son 'Aquí están los antifascistas', 'De norte a sud, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste'; 'No pasarán' y 'València será la tomba del feixisme' (València será la tumba del fascismo). Además, los presente animan a secundar la huelga general fijada para el próximo 11 de noviembre. También hay música de tabal y dolçaina y se cantan canciones como 'Bella Ciao'.

Algunas personas aisladas o en grupos muy pequeños han intentado acercarse a los acampados con banderas de España o carteles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero los agentes han intervenido y no se han producido incidentes.

Acampada València había hecho público este jueves un comunicado en el que denunciaba públicamente "las amenazas de agresión e intentos de boicot por parte de grupos reaccionarios" contra su "espacio de protesta legítima y pacifica".

Y aseguraba que, "frente al odio y los intentos de amedrentar a quienes luchamos por un techo digno, respondemos con presencia comunitaria y apoyo mutuo". Además, para "garantizar la seguridad y tranquilidad" de todas las personas asistentes, instaban a seguir estrictamente una serie de pautas: movilizarse en grupo y actuar en todo momento de forma no violenta, al tiempo que lanzaban "un mensaje de tranquilidad".

"DOLOR Y RABIA"

Sobre las 20.30 horas, las personas reunidas en la Plaza del Ayuntamiento han llevado a cabo un acto en recuerdo a Maricarmen, que "murió sin haber podido volver al hogar que había sido su casa". La han recordado "con dolor y rabia" y han proclamado que ella es el "reflejo de miles de personas".

"La muerte de Mari Carmen es la gota que ha colmado el vaso" y la chispa que ha encendido los barrios". Su memoria, han continuado, obliga a seguir "organizadas y juntas". "Queremos una casa a la que podamos llamar hogar, nadie debería morir sin poder volver a su casa porque la vivienda no es un privilegio, es un derecho", han aseverado.

Tras el altar donde se han depositado la imagen de la anciana, flores y cariñosos mensajes, dolçaines del grup Estela roja han sonado mientras se ha llevado a cabo un minuto de silencio en el que también se han cantado unas 'albaes' dedicadas a Maricarmen. Finalmente, se le ha dedicado un prolongado aplauso. Al término del acto, Acampada València ha celebrado su asamblea diaria.

Todo esto ocurre en la víspera del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, que este año estará marcado por las reivindicaciones a favor de la vivienda digna que han cristalizado en la Acampada en la Plaza del Ayuntamiento. De hecho, no se disparará la mascletà desde se emplazamiento. Los acampados han mostrado su disposición a desplazar parte del asentamiento para permitir el normal desarrollo del resto de actos programados, entre ellos la tradicional Procesión Cívica.



