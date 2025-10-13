La granada mollar de Elche arranca campaña con "alegría" tras hacer frente al trips y "prudencia" después de las lluvias

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recolección de 2025-2026 de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche ha arrancado con "alegría", tras hacer frente al trips, y también con "prudencia", ya que el sector sigue pendiente de cómo evolucionan los cultivos tras las últimas lluvias.

El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), João Negrão, ha inaugurado de forma oficial la campaña este lunes tras el corte simbólico realizado en la finca experimental ecológica de Innovation Labo, ubicada en la pedanía ilicitana de Santa Ana.

Para el presidente del Consejo Regulador de la DOP de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, inaugurar la temporada de la mano de Negrão es un "privilegio" porque "se trata de una institución clave para proteger las figuras de calidad diferenciada frente a imitaciones o usos indebidos".

Por su parte, el director ejecutivo de la Euipo y padrino de la campaña ha dicho que "este evento que simboliza el inicio de la cosecha no solo es una celebración de la fruta, sino también un recordatorio del valor de trabajar juntos para honrar la tradición, abrazar la innovación y proteger lo que hace que esta región sea única". "Es un honor poder apadrinar esta campaña y estar al lado de la DOP Granada Mollar de Elche en su compromiso con la excelencia y la autenticidad", ha apuntado.

Negrão ha añadido que las DOP e indicaciones geográficas protegidas (IGP) "identifican un producto como auténtico, moldeado por su origen, su gente y su historia" y que a la Euipo, con sede en Alicante, le "enorgullece" apoyar este sistema "que protege y promueve la calidad diferenciada". "Trabajamos cada día para ayudar a las empresas y a las comunidades locales a aprovechar todo el valor de los derechos de propiedad intelectual", ha apostillado.

La organización del acto ha explicado en un comunicado que el evento ha servido para "rendir homenaje al territorio, al esfuerzo de los agricultores y reivindicar el valor de la calidad, el orgullo de cultivar la única granada del mundo con DOP y su carácter innovador".

"La granada mollar de Elche es mucho más que una fruta: es origen, sabiduría, compromiso, calidad, vanguardia e internacionalización. Estos valores nos definen, nos distinguen y nos hacen únicos", ha precisado el presidente de la DOP durante su discurso.

"ILUSIÓN" Y "ESPERANZA"

Respecto a la campaña, Oliva ha señalado que hay "ilusión, prudencia y esperanza": "Estábamos muy contentos porque se ha combatido con eficacia la plaga de trips que nos causó tantos problemas el año pasado pero la climatología nos ha puesto a prueba una vez más".

Así, ha apuntado: "Las lluvias de septiembre nos permitieron tener una granada con más calibre y de buena calidad, pero las más recientes no han llegado en el mejor momento. Este episodio reciente retrasa la recolección que ya estaba en marcha, la piel de la granada puede envejecer y algunas frutas podrían abrirse por exceso de agua".

En circunstancias normales, ha continuado, el sector esperaba unas 40.000 toneladas con un 20 por ciento menos de producción en fresco por manchas en la piel debido al sol del verano y ahora "todavía es pronto para saber cómo pueden afectar las lluvias de estos días", aunque confía en que haya una "buena campaña tal y como se preveía".

El acto también ha servido para conocer el trabajo que desarrolla Innovation Labo, una empresa 'spin-off' de la Universidad Miguel Hernández (UMH)m vinculada al Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (Idibe).

La firma trabaja en el desarrollo y producción de ingredientes alimentarios y cosméticos de alto valor añadido a través del cultivo ecológico y la gestión inteligente de especies microbianas autóctonas.

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol, ha señalado que de las 16 hectáreas de cultivo de la finca donde se ha inaugurado la campaña, seis se destinan a la granada. De ellas, la mollar de Elche tiene "especial protagonismo" debido a "sus excelentes propiedades para la salud, su carácter de cultivo local, ecológico y la posibilidad de avanzar en un modelo de economía circular con productos de proximidad".

En este sentido, Micol ha precisado durante el acto que, en la actualidad, la empresa "está desarrollando un extracto de granada obtenido mediante técnicas exclusivas de fermentación, extracción y encapsulación".

DESDE ALIMENTOS HASTA COSMÉTICOS DERIVADOS

La granada mollar de Elche es la base principal de estos proyectos donde se aprovecha de forma integral el fruto, desde su zumo hasta su piel, semillas y pulpa, para obtener complementos alimenticios, como productos nutracéticos, y cosméticos derivados de la granada que están dirigidos al mercado europeo y Japón.

De hecho, medio centenar de profesionales japoneses, entre científicos, doctores y responsables comerciales, han participado en un viaje de carácter comercial y científico organizado por Innovation Labo.

"COMPROMISO" INSTITUCIONAL CON EL SECTOR

De otro lado, el presidente de la DOP de la granada mollar de Elche ha resaltado el "compromiso" de las instituciones como la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante o el Ayuntamiento de Elche, que "ayudan" a "ganar visibilidad e impulsar el consumo".

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha reafirmado el "compromiso" del consistorio con el sector agrícola y con esta DOP y "la inversión récord que ha llevado a cabo el equipo de gobierno para impulsar" su "promoción".

"Elche es una ciudad total, con un potente sector primario que forma parte esencial de nuestra identidad. Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando inversiones que fortalezcan el campo, mejoren su competitividad y garanticen el futuro de una producción que es motivo de orgullo para toda la ciudad", ha señalado.

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos de la Diputación de Alicante, Carlos Pastor, ha subrayado que "la granada mollar de Elche es un ejemplo de cómo la unión, la innovación y el compromiso del sector agrícola" permiten que los productos alicantinos "sigan brillando dentro y fuera" de la provincia. "Desde la Diputación siempre estaremos al lado de quienes trabajan la tierra y defienden nuestras denominaciones de origen como un símbolo de calidad y orgullo alicantino", ha agregado.

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado que "la granada mollar de Elche representa la unión entre tradición, innovación y excelencia", es decir, "tres valores que definen la fuerza del sector agroalimentario valenciano y su proyección internacional".

"Desde la Conselleria seguiremos al lado de nuestras denominaciones de origen, apoyando el trabajo de quienes hacen posible que los productos de nuestra tierra sean un referente de calidad, sostenibilidad y orgullo para toda la Comunitat Valenciana", ha concluido Cano.